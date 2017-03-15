Двинская тайга: лес, который мы теряем
Что такое Двинско-Пинежское междуречье?
Двинско-Пинежское междуречье — территория в центральной части Архангельской области между Северной Двиной и ее притоком Пинегой, площадью около 4,5 млн гектаров. В центральной части этого междуречья сохранился массив дикого леса площадью около миллиона гектаров, избежавший транспортного и промышленного освоения в ХХ веке. Сейчас он представляет собой одну из самых ценных по степени сохранности, биологическому и ландшафтному разнообразию территорий в зоне равнинной средней тайги всей Европы.
Этот массив избежал промышленного освоения прежде всего из-за своей труднодоступности (это самая удаленная и от Двины, и от Пинеги, и, соответственно, от основных поселений и транспортных коммуникаций часть междуречья), а также из-за сравнительно низкого хозяйственного качества имеющихся там лесных ресурсов. Но сейчас наиболее доступные, продуктивные и когда-то самые ценные хвойные леса Архангельской области истощены настолько, что лесные компании добирают последние остатки хвойных лесов. Основную продукцию архангельского леспрома — хвойную целлюлозу и хвойные пиломатериалы — просто невозможно производить из лиственной древесины. А чтобы производить востребованную продукцию из имеющейся в изобилии лиственной древесины, нужно принципиальное технологическое переоснащение лесного сектора. Читать далее
Что такое малонарушенная лесная территория?
Малонарушенная лесная территория — появившийся в начале нулевых годов XIX века и сейчас широко используемый в природоохранной практике по всему миру термин. Им обозначается участок дикого леса — ненаселенного, не фрагментированного инфраструктурой, не затронутого промышленным природопользованием последних 70 лет и другими воздействиями, площадью 50 тысяч гектаров и более. 50 тысяч гектаров — это примерно половина Москвы в границах МКАД; такая площадь позволяет сохранить в нетронутом состоянии бассейны малых таежных рек, жизнеспособные популяции наиболее чувствительных редких видов, свести к минимуму неблагоприятные краевые эффекты — там, где дикий лес граничит с освоенными территориями,
Какие животные обитают в Двинской тайге?
Весь комплекс животных, характерных для средней и северной тайги (массив находится на границе этих природных подзон). Из редких и интересных — лесной северный олень (недавно занесенный в региональную Красную книгу), росомаха, филин; в реках — семга (проектируемый заказник защищает десятую часть рек региона, в которых нерестится этот лосось).
Сколько деревьев было вырублено?
Это невозможно точно посчитать, поскольку в диком лесу представлены все поколения деревьев, и абсолютное их большинство приходится на подрост, который при рубках, в основном, гибнет. Крупных взрослых деревьев (находящихся в возрасте спелости по хозяйственным меркам) в границах малонарушенной лесной территории в Двинско-Пинежском междуречье было срублено с начала нулевых примерно 150 миллионов.
Почему дробить лес — это плохо?
Фрагментация дикого леса запускает множество неблагоприятных процессов, которые в конце концов приводят к его деградации, потере значительной части биологического разнообразия и устойчивости. Вокруг вырубок и дорог образуются стены леса, которые из-за меняющихся условий жизни деревьев (ветровой нагрузки, уровня грунтовых вод, влажности воздуха) начинают распадаться и усыхать. На ослабленных или вываленных ветром деревьях размножаются разнообразные вредители (например, широко известные короед-типограф и жуки-усачи), которые, расселяясь, увеличивают зону усыхания и распада леса.
Нередко эти процессы приобретают массовый характер: например, в начале нулевых такое усыхание охватило значительную часть леса и затухло лишь через несколько лет после начала. Дороги являются важнейшим фактором беспокойства для многих чувствительных видов живых организмов, рассекают их жизнеспособные популяции на нежизнеспособные части. Большинство пожаров тоже начинается от дорог, поскольку главным источником огня в лесу является человек, и он получает доступ в лес благодаря дорогам.
Почему росомаха (или другое животное) не может жить в лесу, где вырубают деревья?
Рубки — это, во-первых, мощный фактор беспокойства для многих видов животных; во-вторых, они рассекают нужную им обширную природную территорию на изолированные части. Многие наиболее чувствительные виды, боящиеся человека, не находят возможностей для своего существования и размножения в таких фрагментированных ландшафтах. Психологию и привычки росомахи, филина и им подобных животных нам понять трудно, но факт налицо: в сильно фрагментированных и освоенных человеком ландшафтах они исчезают. Кроме того, инфраструктура, которая создается лесозаготовителями, способствует распространению браконьерства просто за счет увеличения доступности леса, а браконьерство является главным фактором, влияющим на некоторых животных (например, лесного северного оленя).
Как сохранить Двинскую тайгу?
Надо выполнить план по созданию заказника в Двинско-Пинежском междуречье. Над проектом этого заказника в течение многих лет работают биологи, географы и другие ученые. Его границы, предусмотренные Лесным планом и Схемой территориального планирования Архангельской области, отражают все имеющиеся научные знания об этой территории. Эти границы, конечно, компромисс между природоохранными и социально-экономическими целями, с явным перекосом в сторону последних, но компромисс обоснованный и разумный.
Как восстановить вырубленный лес?
Дикий лес восстановить невозможно. Это настолько сложная природная система, что для восстановления потребуются столетия, а иногда и тысячелетия.
Восстановление хозяйственного леса на освоенных землях, тех, что предназначены для ведения лесного хозяйства, — это как раз и есть основная задача лесного хозяйства как отрасли растениеводства. Это непростая, но вполне выполнимая техническая задача, разбивающаяся на несколько последовательных этапов: посадку или содействие естественному возобновлению деревьев, агротехнический уход за сеянцами или всходами (очистка от сорной травянистой растительности), осветление (очистка от поросли малоценных деревьев и кустарников), прочистка (разреживание до оптимальной густоты).
Если все делается правильно и своевременно, через пару десятилетий после рубки образуется молодой лес, из которого потом вырастает спелый — того состава и того качества, который нужен людям. Если же все делается неправильно или какие-то этапы процесса выпадают (как это обычно и происходит в нашей таежной зоне), то независимо от посадки или непосадки леса после рубки, вырастают березняки и осинники, мало востребованные промышленностью. В такой ситуации лесозаготовители, вместо того, чтобы через несколько десятилетий вернуться с рубками на прежнее место, вынуждены продвигаться все дальше и дальше вглубь дикой тайги, а когда она кончается — разоряться и исчезать.