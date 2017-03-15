Природа

Двинская тайга: лес, который мы теряем

Дикая тайга в междуречье Северной Двины и Пинеги в Архангельской области может в скором времени исчезнуть. Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко объясняет, чем ценен этот лес и почему нам нельзя его потерять.
Дарья Желнина
15 марта 2017 в 12:08
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  • Двинская тайга: лес, который мы теряем

Что такое Двинско-Пинежское междуречье?

Двинско-Пинежское междуречье — территория в центральной части Архангельской области между Северной Двиной и ее притоком Пинегой, площадью около 4,5 млн гектаров. В центральной части этого междуречья сохранился массив дикого леса площадью около миллиона гектаров, избежавший транспортного и промышленного освоения в ХХ веке. Сейчас он представляет собой одну из самых ценных по степени сохранности, биологическому и ландшафтному разнообразию территорий в зоне равнинной средней тайги всей Европы.

Этот массив избежал промышленного освоения прежде всего из-за своей труднодоступности (это самая удаленная и от Двины, и от Пинеги, и, соответственно, от основных поселений и транспортных коммуникаций часть междуречья), а также из-за сравнительно низкого хозяйственного качества имеющихся там лесных ресурсов. Но сейчас наиболее доступные, продуктивные и когда-то самые ценные хвойные леса Архангельской области истощены настолько, что лесные компании добирают последние остатки хвойных лесов. Основную продукцию архангельского леспрома — хвойную целлюлозу и хвойные пиломатериалы — просто невозможно производить из лиственной древесины. А чтобы производить востребованную продукцию из имеющейся в изобилии лиственной древесины, нужно принципиальное технологическое переоснащение лесного сектора. Читать далее

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