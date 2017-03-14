  • Составлена карта цунами-опасности в регионах России
    Репутация Черного моря прочно утвердилась в эпитетах «ласковое», «курортное», практически домашнее. Однако если заглянуть вглубь не вод, но истории, то выяснится: это далеко не так. Фото: Фёдор Лашков
  • Составлена карта цунами-опасности в регионах России
    Охотское море. Фото: Андрей Грачев
Природа

Составлена карта цунами-опасности в регионах России

Если за северные моря можно быть спокойными, то восточные и южное Черное способны преподнести очень опасные сюрпризы.
Наука в Сибири
14 марта 2017 в 15:42
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Бороться с цунами невозможно, однако предусмотреть атаку бушующей воды вполне реально. Российские ученые завершили большое исследование по оценке опасности цунами на побережьях страны и составили соответствующую карту.

Идея проекта родилась из необходимости сделать долгосрочную оценку цунами-риска. Оперативный прогноз разрушительных волн относительно успешно решается с помощью службы предупреждения о цунами, действующей на Дальневосточном побережье РФ с 1958 года. Однако карты долгосрочной цунами-опасности, необходимые администрациям регионов, строителям и МЧС, до сих пор отсутствовали.

Перед исследователями стояла сложная задача. Помимо создания собственно математических моделей было необходимо проанализировать огромный наблюдательный материал по сейсмологии и региональной сейсмотектонике, выбрать на его основе правильные закономерности повторения цунамигенных землетрясений различной магнитуды и провести большой объем сценарных расчетов.

Для того чтобы предусмотреть вероятность цунами-опасности, тем более на достаточно длительные промежутки (500, 1 000 и более лет) и особенно для проектировщиков и строителей различных объектов, необходим большой массив данных об уже свершившихся катастрофах. При этом наблюдательный материал, как правило, ограничен.

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«Приходится привлекать данные о сейсмотектонике региона, то есть о глубинных геодинамических процессах, приводящих к возникновению сильных землетрясений и вулканических извержений в зонах субдукции, типичным примером которых является Курило-Камчатская зона, — комментирует заведующий лабораторией изучения цунами ИВМиМГ СО РАН доктор физико-математических наук Вячеслав Константинович Гусяков. — На этой основе определяются наиболее вероятные зоны расположения и механизмы «работы» очагов подводных землетрясений, оцениваются интервалы их повторяемости. Таким образом строится сейсмотектоническая модель региона». Читать далее

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