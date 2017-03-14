  • Найдена самая глубокая подводная пещера России
    Фото: Wusel007/Wikipedia
  • Найдена самая глубокая подводная пещера России
    Фото: Gustavo Gerdel/Wikipedia
Природа

Найдена самая глубокая подводная пещера России

Представители пермского дайвинг-клуба сообщили об открытии самой глубокой подводной пещеры России. 88-метровая рекордсменка находится в Голубом озере у реки Чусовой.
Анастасия Баринова
14 марта 2017 в 15:06
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Голубое озеро на реке Чусовой в Пермском крае привлекает исследователей с 1979 года: уже тогда спелеодайверы обнаружили, что в озере есть наклонный ход, по которому в него поступают воды подземной реки. Затем предпринималось немало попыток погрузиться на ее дно, однако до настоящего момента это никому не удавалось.

В марте 2017 года в очередную экспедицию отправилась команда пермского дайвинг-клуба 220BAR во главе с известным спелеодайвером, председателем Федерации подводного спорта Удмуртии Владимиром Федоровым. Открытие совершил ижевский дайвер Владимир Федоров, совершивший погружение до дна пещеры, на расстояние 88 метров.

До сегодняшнего дня самой глубокой пещерой в России считалась пещера в реке Восточная Хоста, расположенная в Краснодарском крае: там глубина погружения составляет 82,5 метра. А мировое лидерство удерживает пещера возле чешского города Границе (Hranice), имеющая 404-метровую глубину.

Посмотрите, как дайверы спаслись из обрушившейся подводной пещеры.

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