Найдена самая глубокая подводная пещера России
Голубое озеро на реке Чусовой в Пермском крае привлекает исследователей с 1979 года: уже тогда спелеодайверы обнаружили, что в озере есть наклонный ход, по которому в него поступают воды подземной реки. Затем предпринималось немало попыток погрузиться на ее дно, однако до настоящего момента это никому не удавалось.
В марте 2017 года в очередную экспедицию отправилась команда пермского дайвинг-клуба 220BAR во главе с известным спелеодайвером, председателем Федерации подводного спорта Удмуртии Владимиром Федоровым. Открытие совершил ижевский дайвер Владимир Федоров, совершивший погружение до дна пещеры, на расстояние 88 метров.
До сегодняшнего дня самой глубокой пещерой в России считалась пещера в реке Восточная Хоста, расположенная в Краснодарском крае: там глубина погружения составляет 82,5 метра. А мировое лидерство удерживает пещера возле чешского города Границе (Hranice), имеющая 404-метровую глубину.
Посмотрите, как дайверы спаслись из обрушившейся подводной пещеры.