Озеро в Австралии стало розовым: фото
Главным «производителем» красной краски, меняющей цвет воды, является низшее растение дуналиелла (лат. Dunaliella) из рода зеленых водорослей (Chlorophyta). Эти микроорганизмы обитают в соленой среде и при обычных условиях никак себя не проявляют. Но когда концентрация соли растет, водоросли под действием интенсивного света производят в своих клетках защитные каротиноиды.
Именно это и произошло в озере Вейстгейт Парка (Westgate Park) в Мельбурне. После австралийского лета (декабрь-февраль), для которого характерно отсутствие дождей в сочетании с высокими температурами, концентрация соли в водоеме выросла, и зацветшие водоросли начали усиленно производить красный пигмент.
Представители парков штата Виктория пояснили, что с точки зрения экологии ситуация является нормальной. К зиме, когда температура опустится, а солнечного света станет меньше, озеро вернет свою привычную окраску. Однако купаться в красной воде не следует: цветущие водоросли могут выделять токсины, опасные для здоровья.
Водоемы меняют свой цвет по всей планете. Красным на какое-то время может стать и такая река, как Нил, и такое холодное место, как ледник Тейлора в Антарктиде. В Австралии чаще всего краснеют озера в национальном парке Murray-Sunset (штат Виктория), а также расположенное в западной части страны озеро Хиллиер.
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