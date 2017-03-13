  • Озеро в Австралии стало розовым: фото
    Фото: Parks Victoria/Facebook
  • Озеро в Австралии стало розовым: фото
    Фото: Parks Victoria/Facebook
  • Озеро в Австралии стало розовым: фото
    Фото: Parks Victoria/Facebook
Природа

Озеро в Австралии стало розовым: фото

Одно из озер Австралии окрасилось в ярко-розовый цвет. Промышленной катастрофы при этом не произошло: причиной необычной расцветки воды стало сочетание погодных условий.
Анастасия Баринова
13 марта 2017 в 17:51
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Главным «производителем» красной краски, меняющей цвет воды, является низшее растение дуналиелла (лат. Dunaliella) из рода зеленых водорослей (Chlorophyta). Эти микроорганизмы обитают в соленой среде и при обычных условиях никак себя не проявляют. Но когда концентрация соли растет, водоросли под действием интенсивного света производят в своих клетках защитные каротиноиды.

Именно это и произошло в озере Вейстгейт Парка (Westgate Park) в Мельбурне. После австралийского лета (декабрь-февраль), для которого характерно отсутствие дождей в сочетании с высокими температурами, концентрация соли в водоеме выросла, и зацветшие водоросли начали усиленно производить красный пигмент.
Представители парков штата Виктория пояснили, что с точки зрения экологии ситуация является нормальной. К зиме, когда температура опустится, а солнечного света станет меньше, озеро вернет свою привычную окраску. Однако купаться в красной воде не следует: цветущие водоросли могут выделять токсины, опасные для здоровья.

Водоемы меняют свой цвет по всей планете. Красным на какое-то время может стать и такая река, как Нил, и такое холодное место, как ледник Тейлора в Антарктиде. В Австралии чаще всего краснеют озера в национальном парке Murray-Sunset (штат Виктория), а также расположенное в западной части страны озеро Хиллиер.

Посмотрите, как выглядит ярко-красное озеро в Иране.

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