Редчайшая мраморная кошка попала на видео
Мраморные кошки немного крупнее домашних: длина их тела составляет около 55 см, и почти столько же приходится на хвост. Узор шерсти напоминает дымчатого леопарда: на желтом фоне располагаются крупные темные пятна.
Из-за небольшого размера мраморную кошку долгое время относили к подсемейству малых кошек (Felinae), но последние результаты анализов ДНК показали, что она гораздо ближе большим кошкам (Pantherinae) — таким, как львы и тигры. Возможно, этот вид является связующим звеном между обоими подсемействами.
Охотятся мраморные кошки по ночам, предпочитая птиц, летучих мышей, белок и других грызунов. В отличие от живущего на земле бенгальского кота (Prionailurus bengalensis), этот представитель семейства кошачьих передвигается по ветвям деревьев. Таким образом оба вида, обитающие на одной территории, не составляют друг другу конкуренции.
Мраморные кошки встречаются в тропических лесах Лаоса, Бангладеш, Камбоджи, Китая и других близлежащих стран. Животное внесено в список исчезающих видов, охота на него запрещена в большинстве стран. Скрытный образ жизни не позволяет точно оценить численность популяции; по приблизительным оценкам, на планете обитает до 10 000 мраморных кошек, и их количество уменьшается из-за браконьеров и уничтожения естественной среды обитания.
О поведении этих животных также известно немногое. Впервые надеть на мраморную кошку радиопередатчик удалось лишь в 2000 году, но данных для составления общей картины недостаточно.
Недавно мраморная кошка попала в объектив фотоловушки, установленной в китайском Национальном природном заповеднике Гаолигонг. Комментируя видео, специалисты отмечают схожесть поведения с другими представителями кошачьих: животное обходит свою территорию, помечая ее мочой.