  • Загадки горы Большое Богдо
    Калмыцкое предание так объясняет появление красной горы посреди степи: ее несли с Урала богатыри. Одного из них глыба придавила — вот и окрасилась его кровью. Фото: Станислав Шинкаренко
  • Загадки горы Большое Богдо
    Полоз Палласа притаился в кустах климакоптеры — одного из многочисленных баскунчакских солеросов. Фото: Станислав Шинкаренко
  • Загадки горы Большое Богдо
    В первой половине апреля степь покрывается желтым ковром тюльпанов — скифских и двуцветковых. В конце месяца этот ковер степь свернет, чтобы расстелить новый, красно-пурпурный — из тюльпанов Шренка. Фото: Станислав Шинкаренко
  • Загадки горы Большое Богдо
    Зеленая жаба на нересте. Фото: Станислав Шинкаренко
Природа

Загадки горы Большое Богдо

В заповеднике «Богдинско-Баскунчакский» при его незначительной площади известно более 2300 видов живых существ, и ученые продолжают открывать здесь все новые формы организмов.
Константин Гребенников и Радмила Таркова
12 марта 2017 в 20:12
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Что чувствуется в слове «степь»? Бескрайнее ровное травяное море. Простор, неспешность и однообразие, для одних — величественное и беспредельное, для других — тоскливое и унылое. Но есть в волго-уральских степях особое место: рядом с озером Баскунчак подземные недра вдруг вздыбились и поставили на ровном месте гору — Большое Богдо.

Эта неоднородность исказила и пространство, и время. Далекое кажется близким, близкое — отдаляется. У обычных гор абсолютная высота (над уровнем моря) больше относительной (от подошвы горы). У Большого Богдо наоборот: абсолютная высота — 150 метров, относительная — 170. Еще один парадокс: если подниматься к ее вершине, то воздух становится не прохладнее, а теплее: происходит термическая инверсия. И самое главное чудо: здесь можно путешествовать сквозь эпохи, ходить по морскому дну и встречать странных пришельцев из далеких времен и стран.

Восставшие со дна морей

Когда приближаешься к Большому Богдо, гора поначалу кажется маленькой и близкой, но вдруг резко вздымает величественную вершину. И на самой горе, и у ее подножия сосредоточены всяческие живые и ископаемые диковины. Загадка степной горы кроется в ее прошлом. Не так давно, по неторопливым меркам геологии (12−20 тысяч лет назад), вся Прикаспийская низменность — предгорья Дагестана, Калмыкия, Астраханская область и Северо-Западный Казахстан — была дном холодного и угрюмого Хвалынского моря, предшественника Каспия. И сейчас эта местность лежит ниже уровня Мирового океана. Однако кое-где природа причудливо выпятила земную кору: вверх устремились соляные купола — многокилометровые глыбы каменной соли. Приподняв над собой толщи других горных пород, они обнажили древние отложения, возникшие задолго до великих оледенений и Хвалынских повышений уровня моря. А растворенная соль, изливаясь речками и ручьями, образовала озеро Баскунчак.

  • Загадки горы Большое Богдо
    Ушастый еж делит богдинско-баскунчакские земли со своим обыкновенным собратом и двумя другими видами насекомоядных — малой и белобрюхой белозубками. Доступной пищи здесь хватает: змеи, ящерицы, множество насекомых, паукообразные, скорпионы и многоножки. Фото: Станислав Шинкаренко

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№162, март 2017).
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