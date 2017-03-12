-
Калмыцкое предание так объясняет появление красной горы посреди степи: ее несли с Урала богатыри. Одного из них глыба придавила — вот и окрасилась его кровью. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Полоз Палласа притаился в кустах климакоптеры — одного из многочисленных баскунчакских солеросов. Фото: Станислав Шинкаренко
-
В первой половине апреля степь покрывается желтым ковром тюльпанов — скифских и двуцветковых. В конце месяца этот ковер степь свернет, чтобы расстелить новый, красно-пурпурный — из тюльпанов Шренка. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Зеленая жаба на нересте. Фото: Станислав Шинкаренко
Загадки горы Большое Богдо
Что чувствуется в слове «степь»? Бескрайнее ровное травяное море. Простор, неспешность и однообразие, для одних — величественное и беспредельное, для других — тоскливое и унылое. Но есть в волго-уральских степях особое место: рядом с озером Баскунчак подземные недра вдруг вздыбились и поставили на ровном месте гору — Большое Богдо.
Эта неоднородность исказила и пространство, и время. Далекое кажется близким, близкое — отдаляется. У обычных гор абсолютная высота (над уровнем моря) больше относительной (от подошвы горы). У Большого Богдо наоборот: абсолютная высота — 150 метров, относительная — 170. Еще один парадокс: если подниматься к ее вершине, то воздух становится не прохладнее, а теплее: происходит термическая инверсия. И самое главное чудо: здесь можно путешествовать сквозь эпохи, ходить по морскому дну и встречать странных пришельцев из далеких времен и стран.
Восставшие со дна морей
Когда приближаешься к Большому Богдо, гора поначалу кажется маленькой и близкой, но вдруг резко вздымает величественную вершину. И на самой горе, и у ее подножия сосредоточены всяческие живые и ископаемые диковины. Загадка степной горы кроется в ее прошлом. Не так давно, по неторопливым меркам геологии (12−20 тысяч лет назад), вся Прикаспийская низменность — предгорья Дагестана, Калмыкия, Астраханская область и Северо-Западный Казахстан — была дном холодного и угрюмого Хвалынского моря, предшественника Каспия. И сейчас эта местность лежит ниже уровня Мирового океана. Однако кое-где природа причудливо выпятила земную кору: вверх устремились соляные купола — многокилометровые глыбы каменной соли. Приподняв над собой толщи других горных пород, они обнажили древние отложения, возникшие задолго до великих оледенений и Хвалынских повышений уровня моря. А растворенная соль, изливаясь речками и ручьями, образовала озеро Баскунчак.
Озеро — компенсационная мульда, попросту говоря, впадина между несколькими приподнятыми соляными куполами. Главное поднятие над одним из куполов и есть Большое Богдо. Моря приходили и уходили, соединялись и разделялись, а степная гора неспешно поднималась из их глубин и продолжает расти — по миллиметру в год. Древнейшим ее слоям более 200 миллионов лет: в то время единый континент Пангея лишь начал дробиться на современные материки. С тех пор здесь остались раковины аммонитов и огромных двустворок, зубы и чешуя рыб, кости крокодилоподобных земноводных — лабиринтодонтов, которых в свое время собирал и изучал начинающий палеонтолог Иван Ефремов. А с рассказов об этой горе начался его путь в большую литературу.
Ефремов — не единственный знаменитый писатель, которого удивляло и вдохновляло Большое Богдо. Наслаждались прекрасными видами с горы и авторы известных приключенческих романов «Рукопись, найденная в Сарагосе» — Ян Потоцкий и «Три мушкетера» — Александр Дюма. Описание Богдо — «высокий и синий, боками крутой, // Приют соколиного мыта» открывает поэму Велимира Хлебникова «Хаджи-Тархан»…
Прочие местные поднятия солянокупольного ландшафта менее масштабны и величественны, но тоже интересны. С вершины Большого Богдо в хорошую погоду можно рассмотреть вдалеке на северо-востоке цепи вытянутых холмов — Вак-Тау (по-казахски — «низкие горы»). Хорошо видно и урочище Шарбулак — небольшое плоское поднятие, рассеченное длинным разломом, — одно из карстовых полей в окрестностях озера Баскунчак. Эти поля — огромные массивы гипса, лишь слегка прикрытые тонким почвенным слоем. Гипс, как и каменная соль, легко растворимая порода, постепенно «тает» — карстуется. Поэтому весь Шарбулак — это сплошная «губка» из карстовых воронок, промоин и провалов, отчасти сухих, отчасти — заполненных водой. Есть здесь и пещеры — в основном вертикальные или наклонные колодцы разной глубины. Довольно опасные, несмотря на небольшие размеры: в одной из них едва не погиб Иван Ефремов.
Несколько видов из 1500 богдинских беспозвоночных
-
Сольпуга обыкновенная. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Хрущ белый. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Гусеница пяденицы. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Тафоксенус гигантский. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Червонец блестящий. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Гусеница медведицы. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Кожеед. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Скорпион пестрый. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Сколопендра кольчатая. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Боливария короткокрылая. Фото: Станислав Шинкаренко
Ноев ковчег
Земли с такой историей не могли не стать прибежищем странных существ. Моря наступали и отступали, оставляя на дне соляную пустыню. А среди морских вод, то теплых, то холодных, незыблемо возвышался остров, превратившийся со временем в гору Большое Богдо. Разумеется, когда случались природные катаклизмы, все живое стремилось найти убежище на этом — в том числе и в прямом смысле слова — островке стабильности в бушующем море. В отличие от библейского Ноева ковчега, остров, увы, был невелик и не мог принять «каждой твари» даже «по паре». Крупные животные, которым были нужны простор и обильный корм, оказывались здесь в смертельной ловушке. Но более скромные — как по размерам, так и по запросам, — могли обмануть рок и продолжить свой род на нерукотворном ковчеге.
Поэтому окрестности озера Баскунчак, и особенно сама гора, населены «пришельцами», которых в наше время нигде больше в России не встретишь. Многие из них живут сейчас на жарком юге — в пустынях Средней Азии и Южного Казахстана. Большинство реликтовых видов непросто увидеть: четвероногие и шестиногие свидетели древней истории скрытны и прячутся от дневного света.
Таков, например, один из самых необычных эндемиков — пискливый геккончик, открытый академиком Петером Симоном Палласом в конце XVIII века. Маленькая, с мизинец, ящерка не только забралась на север дальше всех представителей своего семейства, но и дожила до наших дней. Весь ее ареал в России — склоны северной части Большого Богдо.
В апреле гора и карстовые урочища покрываются множеством цветущих растений, которые тоже в России встречаются только здесь. Самый «видный» из них — ревень татарский. Роскошные желто-розовые шапки соцветий и огромные бугристые лопухи листьев диаметром до полуметра — подлинное чудо гипсовых пустошей. В апреле же среди камней, где обитает геккончик, распускается нежно-сиреневый козлобородник окаймленнолистный. Еще одно уникальное для российской флоры растение — солянка деревцевидная, или боялыч. Этот кустарник тоже впервые был описан Палласом, но в Казахстане. Как и все солянки — потому, собственно, род так и называется, — боялыч предпочитает засоленные участки, где большинство других растений выжить не могут, и в России прижился лишь вблизи Большого Богдо.
За три столетия в этих местах побывало множество экспедиций — казалось бы, после них открыть что-то новое просто невозможно. Но здешняя флора по-прежнему преподносит сюрпризы. Ботаники Евгений Мавродиев из Флоридского музея естественной истории, Алексей Лактионов из Астраханского государственного университета и Юрий Алексеев из МГУ имени М. В. Ломоносова в 2015 году описали новый вид — кендырь Казакевича. Этот полукустарник, вырастающий до полутора метров (!) в высоту, пока найден только здесь.
Основную же часть животного и растительного мира «горного края» составляют типичные степняки: в мае — начале июня плещется на ветру море ковыля, воздух напоен горечью полыни, разбавленной ароматом цветов. Самые известные и привлекательные из них, конечно, степные тюльпаны. Желтые, красные, иногда розовые крупные цветки занесенного в Красную книгу тюльпана Шренка покрывают степь в конце апреля. Всего же близ озера Баскунчак произрастает около 500 видов растений: необычайно много для столь скромной площади. Заметную часть этого разнообразия составляют солеросы: так называют растения, приспособившиеся к почвам, пропитанным солью, подобные солянке. В конце лета — начале осени солончаки Баскунчака покрываются царским пурпурным одеянием из солеросов с красноватыми листьями и стеблями.
Немало в степи животных, в том числе крупных птиц и зверей. Во множестве водятся зайцы и корсаки: на заповедных землях они почти не боятся человека. Более осторожны волк и степные кошки, а также барсуки, чьи глубокие норы можно распознать по следам огромных когтей. Иногда из казахстанских степей приходят небольшие стада северных антилоп — сайгаков. В небе кружат стражи небес — степные орлы и курганники.
Летним днем степь кажется почти пустынной: большинство ее обитателей в жару спят, а все свои важные дела вершат в сумерках и прохладной тьме ночи. При свете солнца многих зверей не увидишь. По ночам под звездным небом кружат огромные филины и крошечные летучие мыши, на земле суетятся разнообразные грызуны — полевки, лупоглазые и любопытные песчанки, забавные тушканчики.
Изрезанная карстовыми провалами глинистая равнина, изобилующая грызунами, прекрасно подходит змеям. Живет здесь и самая крупная змея Европы — желтобрюхий полоз. Двухметровые неядовитые гиганты отличаются агрессивностью: вместо того чтобы скрыться, змея часто первой нападает на обидчика — с громким шипением полоз вылетает из травы словно стрела. И, если угроза не миновала, атакует снова и снова. Неудивительно, что с желтобрюхами связано множество легенд. Местные жители верят, что полоз способен ударом хвос-та сбить лошадь с ног или, подобно мифическому Уроборосу, ухватив кончик хвоста пастью и катясь колесом, преследовать убегающих пастухов. Кроме желтобрюхого, здесь встречается меньший по размеру полоз Палласа, или сарматский. Эта змея менее агрессивна, а примечательна тем, что в юном возрасте пятнистой окраской имитирует ядовитых серовато-бурых степных гадюк. С возрастом спина полоза становится черной, а брюхо — оранжевым. Весьма многочисленны и ящерицы: на глинистых солончаках живут такырные круглоголовки и быстрые ящурки, а в песках — круглоголовки-вертихвостки и разноцветные ящурки.
Жаркие пустыни Южного Прикаспия совсем рядом, поэтому ночью часто можно увидеть их типичных обитателей — мохнатых фаланг (сольпуг), юрких сколопендр и грозных скорпионов. Первые, пожалуй, самые агрессивные из всех паукообразных, обитающих в России: в литературе часто упоминаются успешные нападения фаланг даже на мышей и ящериц. Охотятся они и на скорпионов, но не всегда выходят победителями из таких схваток. Ночной образ жизни фаланги отражается на внешнем облике: только два — притом маленьких — глаза, все тело покрыто осязательными волосками, особенно длинными у самцов. Из других отличительных черт: мощные парные челюсти, с помощью которых фаланга перемалывает любую добычу, а ее ходные ноги несут коготки с присосками между ними, позволяющие взбираться даже по скользким вертикальным поверхностям…
Цветущая степь
-
Козлобородник окаймленнолистный. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Лук тюльпанолистный. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Крупноплодник большеплодный. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Тюльпан Шренка. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Климакоптера супротиволистная. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Плоды риндеры четырехщитковой. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Адонис мелкоцветковый. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Коровяк фиолетовый. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Спаржа. Фото: Станислав Шинкаренко
-
Астрагал. Фото: Станислав Шинкаренко
Свято место?
Как и положено любому необычному месту, гора Большое Богдо — священная и заповедная…
В конце XVIII века Самуил Готлиб Гмелин, профессор ботаники Санкт-Петербургского университета, описывая Большое Богдо, поместил в книге гравюру: гора на ней выглядит в точности как лежащий на боку Будда в характерном одеянии. В этом нетрудно убедиться, если издалека внимательно посмотреть на Богдо, особенно при неярком утреннем свете: действительно — громадная статуя лежащего Будды! Он будто вытянулся во весь рост на боку, и даже убор на голове — ушниша — отчетливо различим.
Немудрено, что кочевавшие в этих краях буддисты-калмыки наделили Большое Богдо сверхъестественной силой и сделали едва ли не главным объектом культа. В воззрениях калмыков осталось много языческого, поклоняются они и божествам — хозяевам местности, таким как владыки гор — эзены. На горе калмыки проводили обряд «ова тякхе»: поверх ова — насыпного холмика или курганчика — ставили палку и помещали слепленное из теста изображение Цаган Ава (Белого старца), приносили ему жертвы и складывали дары — шкуры овец, ленты и полоски ткани. Цаган Ава выступал как хранитель жизни и долголетия, изобилия и счастья, покровитель народа, старший родич по мужской линии, а центром его почитания стала гора Большое Богдо.
Есть калмыцкое сказание о том, что вершина горы — обитель самого Будды. Ян Потоцкий в 1790-е годы записал легенду так: «…Многие рассказывают об этой горе Богдо; между прочим, говорят, что на вершине оной обитает калмыцкий гений, который не впускает на нее никого далее известной высоты и низвергает в пропасть каждого, кто осмелится ему противиться». Другая легенда связывает возникновение горы с далай-ламой. Краевед Герман Моторин сохранил такую версию: «В незапамятные времена два подвижника, по велению далай-ламы, несли гору (как известно, калмыки верили, что гора живое, под открытым небом жилище богов и душ умерших) с берегов Урала на Волгу. Около Баскунчака они встретили женщину необычайной прелести. Один из них, поддавшись искушению женской красоты, ослаб духом, и гора погребла его под собой, оставшись на века на том самом месте. Гора стала носить имя «святой"»…
К сожалению, «святость» горы не спасает ее обитателей. «Паломники буквально лезут сюда со всех сторон, — рассказывает директор заповедника Станислав Глаголев. — Оставляют среди камней жертвования богам — пакеты с молоком, творогом. Все это не только засоряет территорию, но и тухнет, а животные едят испорченное и травятся. Ведь есть оборудованная экологическая тропа, так нет, каждому подавай личный участок. Это не вера, а дремучее суеверие». Иной представитель власти и на вершину на внедорожнике умудряется въехать. Обобщать, конечно, не стоит. Есть, например, Буддийская община города Астрахани: паломники и обряды проводят только в специально отведенном сотрудниками заповедника месте, и за собой убирают.
Все ученые, побывавшие на Большом Богдо, отмечали особость этого места, богатство и необычность природы. Идея заповедования степных гор буквально витала в воздухе с начала прошлого века. Предлагались разные проекты, но исторические потрясения и насущные хозяйственные нужды отодвигали их на второй план. В 1979 году самые ценные участки — Большое Богдо и урочище Шарбулак — стали памятниками природы областного значения. И лишь двадцать лет назад окрестности горы обрели статус государственного природного заповедника.