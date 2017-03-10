Природа

Смертельная схватка: леопарды против питона

Схватка леопардов с питоном в кустах превратилась в смертельную битву.
National Geographic Россия
10 марта 2017 в 11:21
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  • Смертельная схватка: леопарды против питона
    Фото: Pixabay.com

Видео схватки диких кошек со змеей было снято в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

Изначально питона заметил в кустах молодой леопард. Змея стала на него шипеть, и в этот момент появилась мать леопарда, которая вступила в бой с питоном и убила его.

После схватки кошки съели часть змеи, а тем, что от нее осталось, пришли поживиться гиены.

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