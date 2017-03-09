Природа

На Мальте обрушилась скала «Лазурное окно»

На Мальте из-за сильного шторма обрушилась знаменитая скала «Лазурное окно».
National Geographic Россия
9 марта 2017 в 12:53
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  • На Мальте обрушилась скала «Лазурное окно»
    Фото: Galina Vishnyakova

Расположенная на острове Гоцо в Мальтийском архипелаге, арка «Лазурное окно» была одной из главных достопримечательностей страны.

В исследовании, проведенном в 2013 году, говорилось, что, хотя эрозия была неизбежна, скала не находилась под непосредственной угрозой разрушения. Но власти приняли решение установить предупредительный знак, чтобы туристы на забирались на скалу. Но большинство игнорировало этот запрет.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал на своей странице в Твиттере, что новость о разрушении арки вызвала у него глубокую печаль.

На фоне скалы «Лазурное окно» и ее окрестностей проходили съемки популярного сериала «Игра престолов» и телефильма «Одиссея» Андрея Кончаловского.

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