На Мальте обрушилась скала «Лазурное окно»
Расположенная на острове Гоцо в Мальтийском архипелаге, арка «Лазурное окно» была одной из главных достопримечательностей страны.
В исследовании, проведенном в 2013 году, говорилось, что, хотя эрозия была неизбежна, скала не находилась под непосредственной угрозой разрушения. Но власти приняли решение установить предупредительный знак, чтобы туристы на забирались на скалу. Но большинство игнорировало этот запрет.
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал на своей странице в Твиттере, что новость о разрушении арки вызвала у него глубокую печаль.
The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu
— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 8, 2017
На фоне скалы «Лазурное окно» и ее окрестностей проходили съемки популярного сериала «Игра престолов» и телефильма «Одиссея» Андрея Кончаловского.