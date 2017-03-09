Природа

Малыша кенгуру вытащили из сумки его мертвой матери: видео

В Австралии семейная пара спасла кенгуренка, вытащив его из сумки его мертвой матери.
National Geographic Россия
9 марта 2017 в 11:03
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  • Малыша кенгуру вытащили из сумки его мертвой матери: видео
    Фото: Lilla Frerichs/publicdomainpictures.net

Мэттью Дрю и его жена Моник из Брисбана следят за ранеными и больными дикими животными. Когда они заметили лежащую на обочине дороги самку кенгуру, они остановили машину и решили выяснить, что произошло.

«Мы хотели проверить, жива ли она и нет ли в ее сумке детеныша», — рассказывает Мэттью. Обнаружив кенгуренка, они аккуратно вытащили малыша из сумки и отвезли его в ветеринарную клинику.

По словам пары, полгода назад они уже сталкивались с подобной ситуацией, и спасенный ими малыш вырос абсолютно здоровым.

Узнайте, как устроена сумка кенгуру.

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СМИ2
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