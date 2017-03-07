Холмы, которые отрицают законы физики: как это работает
На Земле есть десятки мест, где у гравитации, кажется, сбиваются настройки: для того, чтобы спуститься с холма, велосипедистам в таких местах приходится налечь на педали, а машина, оставленная на нейтралке, катится вверх по склону. Раньше эти чудеса объясняли проделками ведьм, потом — огромными магнитами и загадочными правительственными экспериментами. На самом деле это пейзаж шутит с человеческим зрением. Один из таких «гравитационных холмов» находится в Ирландии. Уклон дороги в этом месте небольшой, но ощутимый: его чувствуют пешеходы и велосипедисты, да и водитель может обмануться. Дорога «под гору» требует здесь гораздо больше усилий, чем путь вверх по склону. Геодезисты приезжали сюда с теодолитом и выяснили, что на самом деле противоречия нет. Участок дороги, кажущийся подножием холма, на самом деле является его вершиной и находится на высоте 30 метров над уровнем моря. Но глаза отказываются в это верить.
Несколько лет назад туда приехал психолог с Youtube-канала Science Channel и объяснил, что все дело в особенностях рельефа, а именно в том, что ни с одного места на дороге не виден горизонт. Представление о том, как располагается воображаемая прямая горизонта, складывается по линиям окрестных холмов: мозг предполагает, что некоторые из линий параллельны горизонту, хотя на самом деле они находятся под уклоном.