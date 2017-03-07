Врачи извлекли из черепахи 915 монет
60-килограммовая черепаха, получившая кличку Осмин, что в переводе означает «банк» или «копилка», перенесла 7-часовую операцию в университете Чулалонгкон (Chulalongkorn University), в ходе которой из животного извлекли два рыболовных крючка и почти 5 кг (11 фунтов) монет, многие из которых уже начали ржаветь. Об этом сообщает The Huffington Post со ссылкой на Reuters.
Нантарика Чанчу (Nantarika Chansue), сотрудник факультета ветеринарии в университете Чулалонгкон, рассказала, что в течение полугода черепаха будет проходить физиотерапию для восстановления после операции.
В Таиланде верят, что можно обрести долголетие, если бросить в черепаху монетку. К сожалению, такая традиция сократила жизнь Остина почти на две трети. В среднем, морские черепахи живут до 80−100 лет.