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Тюльпаны-зомби и тюльпаны-попугаи расцвели в Москве
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели попугайные тюльпаны, или тюльпаны-попугаи, и бело-красные тюльпаны сорта «Зомби».
Тюльпаны-попугаи и тюльпаны-зомби можно посмотреть на выставке «Репетиция весны» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Там же продолжают цвести самые чёрные тюльпаны в мире, а также сакура и магнолия.
Цветки попугайных тюльпанов причудливо изрезаны и похожи на перья экзотических птиц. Броские «Зомби» пока что появились в оранжерее, но они расцветут и на свежем воздухе. Это произойдет в мае на ежегодном Весеннем фестивале цветов. Пока что на улице есть лишь табличка с надписью Zombie на голой земле — сейчас это выглядит очень смешно, ведь не все знают о том, что это название сорта тюльпанов.