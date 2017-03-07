  • Тюльпаны-зомби
    Тюльпаны-зомби
    Фото: Аптекарский огород
  • Тюльпаны-попугаи
    Тюльпаны-попугаи
    Фото: Аптекарский огород
  • Тюльпаны-зомби и тюльпаны-попугаи расцвели в Москве
    Фото: Аптекарский огород
  • Тюльпаны-зомби и тюльпаны-попугаи расцвели в Москве
    Фото: Аптекарский огород
  • Тюльпаны-зомби и тюльпаны-попугаи расцвели в Москве
    Фото: Аптекарский огород
Природа

Тюльпаны-зомби и тюльпаны-попугаи расцвели в Москве

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели попугайные тюльпаны, или тюльпаны-попугаи, и бело-красные тюльпаны сорта «Зомби».
Аптекарский огород
7 марта 2017 в 12:01
1128

Тюльпаны-попугаи и тюльпаны-зомби можно посмотреть на выставке «Репетиция весны» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Там же продолжают цвести самые чёрные тюльпаны в мире, а также сакура и магнолия.

Цветки попугайных тюльпанов причудливо изрезаны и похожи на перья экзотических птиц. Броские «Зомби» пока что появились в оранжерее, но они расцветут и на свежем воздухе. Это произойдет в мае на ежегодном Весеннем фестивале цветов. Пока что на улице есть лишь табличка с надписью Zombie на голой земле — сейчас это выглядит очень смешно, ведь не все знают о том, что это название сорта тюльпанов.

Тоже интересно

37 лет труда: как один человек вырастил огромный лес

Обсудить
СМИ2
С волками жить… За что волки убивают друг друга
С волками жить… За что волки убивают друг друга
Тоже интересно
Первые подснежники появились в Москве
Первые подснежники появились в Москве
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы