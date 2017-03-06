  • Полицейские спасли новорожденного бельчонка: фото
    Фото: Hackney Police
  • Полицейские спасли новорожденного бельчонка: фото
    Фото: Hackney Police
  • Полицейские спасли новорожденного бельчонка: фото
    Фото: Hackney Police
Природа

Полицейские спасли новорожденного бельчонка: фото

Полицейский патруль, несущий службу в одном из районов Лондона, заметил новорожденного бельчонка, лежащего на тротуаре. Стражи порядка помогли ему воссоединиться с матерью.
Анастасия Баринова
6 марта 2017 в 17:41
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Бельчонок, лежащий на асфальте, был обнаружен полицейским патрулем в районе Хакни на северо-востоке британской столицы. Малыш размером меньше ладони избежал трагической участи. Не сообщая подробностей спасательной операции, стражи порядка заверили всех неравнодушных, что бельчонок вернулся к матери.


Комментируя событие, полицейские иронично отметили, что это достаточно необычная находка для наряда, обычно принимающего вызовы о кражах со взломом.

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