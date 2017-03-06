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Полицейские спасли новорожденного бельчонка: фото
Полицейский патруль, несущий службу в одном из районов Лондона, заметил новорожденного бельчонка, лежащего на тротуаре. Стражи порядка помогли ему воссоединиться с матерью.
Анастасия Баринова
6 марта 2017 в 17:41
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Бельчонок, лежащий на асфальте, был обнаружен полицейским патрулем в районе Хакни на северо-востоке британской столицы. Малыш размером меньше ладони избежал трагической участи. Не сообщая подробностей спасательной операции, стражи порядка заверили всех неравнодушных, что бельчонок вернулся к матери.
The problem solving team found a lost baby squirrel today, safely reunited with its Mother. Not what you normally find on burglary patrols! pic.twitter.com/ZOeDJzpgR9
— Hackney Police (@MPSHackney) March 1, 2017
Комментируя событие, полицейские иронично отметили, что это достаточно необычная находка для наряда, обычно принимающего вызовы о кражах со взломом.
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