Аллигатор поймал рыбу и принес ее на поле для гольфа: видео
Численность популяции миссисипского, или американского аллигатора (лат. Alligator mississippiensis) в штате Флорида оценивается на уровне 1 млн особей. Американские аллигаторы — достаточно крупные животные: в среднем они вырастают до 3,4 м и имеют массу примерно в 200 кг. В редких случаях встречаются рекордно большие самцы: до 4,54 м в длину.
Эти животные питаются почти всем, что они в состоянии поймать. Молодые особи охотятся на рыбу, насекомых, улиток и ракообразных; затем, по мере роста, они выбирают более крупную жертву, но чаще всего речь идет о рыбе, черепахах, птицах и рептилиях. Взрослые особи иногда могут охотиться на оленей, диких свиней и других млекопитающих, но нападения на людей происходят редко. Атаки случаются в основном по вине самого человека: когда он приближается к голодной рептилии с пищей, трогает ее, или же вторгается на территорию, где аллигатор растит потомство.
Свидетельство очередной безобидной встречи аллигатора с людьми недавно появилось в социальных сетях. Один из пользователей опубликовал видео, на котором аллигатор с рыбой в зубах пересекает поля для гольфа, чтобы насладиться добычей в соседнем водоеме.
В прошлом году другие любители гольфа показали гигантского аллигатора, «составившего» им компанию.