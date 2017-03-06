  • Найдена подводная хищная «венерина мухоловка»: видео
    Фото: Okeanos Explorer
  • Найдена подводная хищная «венерина мухоловка»: видео
    Фото: Okeanos Explorer
  • Найдена подводная хищная «венерина мухоловка»: видео
    Фото: Okeanos Explorer
Природа

Найдена подводная хищная «венерина мухоловка»: видео

В сезоне 2017 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований проводит исследование морского дна в районе архипелага Самоа. На видео попал новый вид актинии, больше похожей на земное растение, чем на родственные подводные виды.
Анастасия Баринова
6 марта 2017 в 14:41
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Актинии, или морские анемоны (лат. Actiniaria) — отряд морских стрекающих из класса коралловых полипов (Anthozoa). Большинство актиний — сидячие организмы, обитающие на твердом морском грунте; лишь некоторые виды ведут роющий образ жизни в толще донных осадков. Актинии лишены минерального скелета: опорную функцию у них берет на себя кишечная полость, которая изолируется от окружающей среды при смыкании ротового отверстия. Работа гидроскелета и мышц стенки тела хорошо скоординирована: среди актиний есть представители, способные передвигаться в толще грунта.

В 2017 году экспедиция Okeanos Explorer, организованная американским Национальным управлениеи океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), работает в акватории архипелага Самоа в южной части Тихого океана. На дно опускается дистанционно управляемый аппарат, ведущий съемку. В числе прочих удивительных подводных обитателей ученые заметили новый вид кораллового полипа.


Актинии питаются различными мелкими беспозвоночными, иногда рыбами, сперва убивая или парализуя добычу «батареями» стрекательных клеток (книдоцитов), а после подтягивая ко рту с помощью щупалец. Все актинии имеют щелевидный рот, окруженный венчиком щупалец, но полип, замеченный у берегов Самоа, использует его как ловушку по принципу хищного наземного растения — венериной мухоловки. В честь нее подводный обитатель был назван «актиния венерина мухоловка» (Venus flytrap sea anemone, лат. Actinoscyphia sp.).


Новый вид актинии похож на свою тезку из растительного царства и внешне.

Посмотрите на другие открытия, которые совершаются во время экспедиций Okeanos Explorer.

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