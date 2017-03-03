Самая несчастная медведица на планете получила шанс на новую жизнь
Очковый медведь (Tremarctos ornatus) — единственный представитель семейства медвежьих, живущий на территории Южной Америки. Это зверь средней величины: длина его тела не превышает 180 см (для сравнения: белый медведь в длину достигает 200−250 см). Очковый медведь покрыт косматым черным мехом, а вокруг глаз располагаются своеобразные светлые кольца, что и дало название его виду. 14 лет назад браконьеры убили в лесах Амазонии очковую медведицу, похитив двух ее новорожденных дочерей. Малышей планировалось продать на черном рынке, но властям удалось их спасти. Выпускать осиротевших медвежат в дикую природу было опасно, и их поместили в один из зоопарков Перу. Но парк не смог обеспечить юным медведицам должных условий: в первую очередь, вольер для них был тесен, в нем было слишком мало растительности, и это не позволяло животным познавать окружающий мир так, как это задумывала природа.
Спустя десять лет одна из медведиц умерла, и у второй, получившей кличку Доминга (Dominga), в жизни не осталось совсем ничего: если раньше даже она могла хотя бы играть со своей сестрой, то теперь ей оставалось лишь сидеть в пустом тесном вольере. В состоянии стресса многие животные теряют свой мех; не исключением стала и одинокая очковая медведица. Кроме того, у нее пропал аппетит, и она сильно похудела.
Защитники животных из международной организации Animal Defenders International (ADI), узнав о проблемах Доминги, разработали план по возвращению ее в естественную среду обитания. Сначала потребовалось найти для нее безопасное место: при отсутствии опыта жизни в лесах медведица быстро бы погибла. Принять несчастное животное согласился перуанский парк Taricaya Ecological Reserve: там была огорожена просторная территория, на которой Доминге ничто бы не угрожало. Но даже на пути к свободе медведице пришлось преодолеть еще одно препятствие: во время путешествия в отдаленный район автомобиль с клеткой попал в аварию. К счастью, обошлось без жертв, и Доминга впервые за 14 лет снова оказалась среди травы и деревьев, впервые вдохнула свежий горный воздух.
По словам волонтеров, организовавших транспортировку, она буквально приветствовала каждое дерево, терлась о кору, пробовала на вкус новые для нее растения.
Еще одна хорошая новость ждет Домингу в будущем: у нее вскоре может появиться подруга. На соседней огороженной территории живет очковая медведица по кличке Чолита (Cholita). Она всю свою жизнь была цирковым медведем, а на пенсии была отправлена в зоопарк, где также начала терять мех из-за стресса и плохого ухода.
Сейчас соседки видятся только на расстоянии — им нужно привыкнуть друг к другу и убедиться в отсутствии угрозы. После этого смотрители парка будут открывать ворота, давая возможность медведицам «объединять» свои территории и проводить время вместе. Экологи также не исключают, что их кожа снова может покрыться мехом: продолжительность жизни очковых медведей составляет около 20 лет; положительные эмоции и естественная среда обитания пойдут на пользу здоровью животных.
Посмотрите, как детеныш вомбата подружился со смотрителем заповедника.