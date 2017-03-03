  • Самая несчастная медведица на планете получила шанс на новую жизнь
    Фото: Animal Defenders International
  • Самая несчастная медведица на планете получила шанс на новую жизнь
    Фото: Animal Defenders International
  • Самая несчастная медведица на планете получила шанс на новую жизнь
    Фото: Animal Defenders International
Природа

Самая несчастная медведица на планете получила шанс на новую жизнь

Череда трагических событий, случившихся в жизни очковой медведицы по кличке Доминга (Dominga), привела к сильному стрессу — и в результате она облысела. Защитники животных делают все возможное, чтобы вернуть Доминге здоровье и счастье.
Анастасия Баринова
3 марта 2017 в 16:39
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Очковый медведь (Tremarctos ornatus) — единственный представитель семейства медвежьих, живущий на территории Южной Америки. Это зверь средней величины: длина его тела не превышает 180 см (для сравнения: белый медведь в длину достигает 200−250 см). Очковый медведь покрыт косматым черным мехом, а вокруг глаз располагаются своеобразные светлые кольца, что и дало название его виду. 14 лет назад браконьеры убили в лесах Амазонии очковую медведицу, похитив двух ее новорожденных дочерей. Малышей планировалось продать на черном рынке, но властям удалось их спасти. Выпускать осиротевших медвежат в дикую природу было опасно, и их поместили в один из зоопарков Перу. Но парк не смог обеспечить юным медведицам должных условий: в первую очередь, вольер для них был тесен, в нем было слишком мало растительности, и это не позволяло животным познавать окружающий мир так, как это задумывала природа.

Спустя десять лет одна из медведиц умерла, и у второй, получившей кличку Доминга (Dominga), в жизни не осталось совсем ничего: если раньше даже она могла хотя бы играть со своей сестрой, то теперь ей оставалось лишь сидеть в пустом тесном вольере. В состоянии стресса многие животные теряют свой мех; не исключением стала и одинокая очковая медведица. Кроме того, у нее пропал аппетит, и она сильно похудела.

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