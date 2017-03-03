  • Ритуальный танец индеек напугал людей: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Ритуальный танец индеек напугал людей: видео
    Фото: TheReal_JDavis/Twitter
Природа

Ритуальный танец индеек напугал людей: видео

Жители Бостона стали свидетелями необычной картины: дикие индейки, живущие в городе, собрались рядом с мертвой кошкой и принялись кружить вокруг нее в безмолвном ритуальном танце. Точно объяснить такое поведение ученые не могут.
Анастасия Баринова
3 марта 2017 в 13:18
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Многие представители фауны, ранее обитавшие вдали от человека, сейчас переместились в населенные пункты: научившись избегать угроз, они наслаждаются доступностью пищи. В этом ряду — дикие индейки (Meleagris gallopavo). Их стаи можно встретить во многих городах США, где они чувствуют себя безнаказанно. В итоге страдают люди: наиболее распространенной проблемой стали автомобильные пробки, вызванные десятками птиц, блокирующих магистрали.

А недавно в Бостоне индейки были замечены за странным действием, так и не получившим однозначного объяснения со стороны ученых. Обнаружив сбитую машиной кошку, птицы медленно кружились вокруг нее. Автор видео пошутил, что индейки пытаются вернуть животное к жизни — «дать кошке 10-ю жизнь».

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