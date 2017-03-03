Ритуальный танец индеек напугал людей: видео
Многие представители фауны, ранее обитавшие вдали от человека, сейчас переместились в населенные пункты: научившись избегать угроз, они наслаждаются доступностью пищи. В этом ряду — дикие индейки (Meleagris gallopavo). Их стаи можно встретить во многих городах США, где они чувствуют себя безнаказанно. В итоге страдают люди: наиболее распространенной проблемой стали автомобильные пробки, вызванные десятками птиц, блокирующих магистрали.
А недавно в Бостоне индейки были замечены за странным действием, так и не получившим однозначного объяснения со стороны ученых. Обнаружив сбитую машиной кошку, птицы медленно кружились вокруг нее. Автор видео пошутил, что индейки пытаются вернуть животное к жизни — «дать кошке 10-ю жизнь».
These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr
— J… (@TheReal_JDavis) March 2, 2017
У специалистов есть гипотезы о происхождении такого ритуального танца. Они говорят, что индейки нередко сами приближаются к хищникам, чтобы лучше понять потенциальную угрозу. Для группы индеек большого риска в этом случае нет: пока хищник решает, на какую из птиц напасть, они успевают предупредить соплеменников и улететь. Вариантом может быть моббинг — своеобразная форма психологического давления. Эта модель поведения свойственна не только индейкам: известны случаи, когда крохотные певчие птицы окружают сову или ястреба, и хищник теряется, не понимая, что ему делать в случае, когда за жертвой не нужно охотиться.
В данном случае кошка, не подающая признаков жизни, могла озадачить индеек, поэтому они продолжали кружить, дразня врага или оценивая угрозу. Возможно, они ожидали, что животное сейчас проснется.
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