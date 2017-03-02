  • Почему панды черно-белые?
    Фото: popofatticus/Flickr.com
  • Почему панды черно-белые?
    Фото: Mario Spann/Flickr.com
  • Почему панды черно-белые?
    Фото: Pixabay.com
  • Почему панды черно-белые?
    Фото: Paolo Trabattoni/Flickr.com
  • Почему панды черно-белые?
    Фото: Pixabay.com
Природа

Почему панды черно-белые?

Загадка характерной окраски больших панд давно интересовала ученых. Выдвигались разные версии, но недавно ученые предложили наиболее аргументированное объяснение.
Анастасия Баринова
2 марта 2017 в 18:08
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Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются обладателями одной из самых ярких окрасок среди всех представителей животного мира. Их массивное тело покрыто густым белым мехом с черными пятнами вокруг глаз; черную расцветку также имеют уши и лапы. За годы изучения этих животных ученые предлагали разные объяснения: этот рисунок мог быть средством отпугивания насекомых, помогать при коммуникациях или участвовать в теплообмене. Одной из версий была маскировка, и американские биологи подтвердили ее.

В рамках исследования специалисты сравнили окраску панд с цветами, характерными для шерсти 39 подвидов медведей и 195 других наземных хищных млекопитающих. Рассматривая эти данные по разным параметрам, ученые не нашли связи между окраской и температурой воздуха. Даже в тех случаях, когда животные обитают в условиях, вредных для зрения (например, блеск снега в горах), черные «очки» вокруг глаз для отражения света им не нужны.

Наибольшее число соответствий дало сравнение окраски животных с местами их обитания. Это подтверждает версию и о камуфляже больших панд: они обитают в высокогорных лесах на границе областей, покрытых как снегом, так и растительностью, и черно-белая расцветка, являясь компромиссом между двумя видами ландшафта, позволяет им успешно прятаться как среди деревьев, так и в снегу.


При этом черные уши и «очки» у панд не столько участвуют в маскировке, сколько помогают при коммуникации между животными. В частности, с их помощью одна особь различает другую. В брачный период панды могут прикрывать их лапами, чтобы выглядеть «скромнее», а в моменты конфликтов эти яркие черные детали на белой морде, напротив, призваны показать противнику свою агрессию.

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