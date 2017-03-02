Спасение акулы, попавшейся на крючок: видео
Черноперые акулы (Carcharhinus limbatus) питаются рыбой и моллюсками; тем не менее, иногда фиксируются и случаи нападения на человека. Чаще всего это бывает во время подводной охоты: привлеченные запахом рыбы, акулы уже не выбирают цель.
Черноперые акулы предпочитают мелководье, но к берегу подходят только в сезон миграции. В частности, представители популяции восточного побережья Соединенных Штатов летом двигаются на север к Северной Каролине, а зимой перемещаются на юг. В феврале 2017 года у побережья Флориды было замечено около 10 000 акул (подсчет удалось осуществить благодаря съемке с помощью дрона).
И по крайней мере одна из них попала в беду: в прибрежных водах Дженсен-Бич люди увидели акулу, лежащую на волне прибоя. Они поняли, что рыбе что-то мешает плавать, и поспешили на помощь. Вытащив пострадавшую на берег, люди вынули из ее пасти крючок, освободили от лески, сковывавшей движения, а затем отпустили ее на свободу.
Посмотрите, как человек помог акуле на Гавайях.