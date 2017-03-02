  • Дикобраз сражается с леопардами и львами: видео
    Фото: Our Animals/YouTube
  • Дикобраз сражается с леопардами и львами: видео
    Фото: The Lion Whisperer/YouTube
Природа

Дикобраз сражается с леопардами и львами: видео

Несмотря на то, что дикобраз покрыт острыми иглами, он остается привлекательной мишенью для хищников. Однако даже львам и леопардам не всегда достается победа.
Анастасия Баринова
2 марта 2017 в 13:19
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Хохлатый, или гребенчатый дикобраз (Hystrix cristata) — третий по величине грызун в мире после бобра и южноамериканской капибары. В длину он достигает 90 см, а весить может от 8 до 27 кг. Тело дикобраза покрыто твердыми иглами только на спине; таким образом, хищнику достаточно перевернуть колючую жертву и приступить к раздиранию мягкой плоти на животе. Но это все же требует некоторых усилий; к тому же, в процессе захвата дикобраза можно получить ранения.

Обычно львы, леопарды и другие хищники не охотятся на дикобразов специально: чаще они просто используют эту возможность при случайной встрече. Во многих природных парках были сняты видео, показывающие сцены этих схваток.


Как поясняет National Geographic , в последнее время в Южной Африке подобные случаи участились: царящая здесь с 2014 года засуха сильно уменьшила поголовье копытных, и теперь даже дикобраз кажется хищникам привлекательной целью.

Посмотрите, что произошло с питоном, съевшим дикобраза.

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СМИ2
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