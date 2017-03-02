Дикобраз сражается с леопардами и львами: видео
Хохлатый, или гребенчатый дикобраз (Hystrix cristata) — третий по величине грызун в мире после бобра и южноамериканской капибары. В длину он достигает 90 см, а весить может от 8 до 27 кг. Тело дикобраза покрыто твердыми иглами только на спине; таким образом, хищнику достаточно перевернуть колючую жертву и приступить к раздиранию мягкой плоти на животе. Но это все же требует некоторых усилий; к тому же, в процессе захвата дикобраза можно получить ранения.
Обычно львы, леопарды и другие хищники не охотятся на дикобразов специально: чаще они просто используют эту возможность при случайной встрече. Во многих природных парках были сняты видео, показывающие сцены этих схваток.
Как поясняет National Geographic , в последнее время в Южной Африке подобные случаи участились: царящая здесь с 2014 года засуха сильно уменьшила поголовье копытных, и теперь даже дикобраз кажется хищникам привлекательной целью.
Посмотрите, что произошло с питоном, съевшим дикобраза.