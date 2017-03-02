  • Королева ночи расцвела в Москве
    Фото: Аптекарский огород
  • Королева ночи расцвела в Москве
    Фото: Аптекарский огород
Природа

Королева ночи расцвела в Москве

На смену самым черным орхидеям в Ботаническом саду МГУ пришли самые черные тюльпаны.
Аптекарский огород
2 марта 2017 в 12:35
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С наступлением весны самые чёрные в мире тюльпаны редкого сорта «Королева Ночи» достигли пика цветения и распустились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Бархатистые темно-пурпурные цветки пользуются крайне высоким спросом во всех странах мира.

Помимо тюльпанов в Ботаническом саду также можно посмотреть на Трупный цветок, или Язык дьявола — растение с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти.

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