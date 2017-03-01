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Барханный котФото: Джоул Сартури
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МанулБлагодаря комично-сердитому выражению морды эта среднеазиатская кошка стала звездой Интернета. Специалисты по охране природы надеются, что слава, которую снискал манул, поможет защитить места его обитания от наступающего по всем фронтам человека. Otocolobus manul. Фотография сделана в зоопарке Колумбуса. Фото: Джоул Сартури
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Золотая кошкаВид, обитающий в Западной и Центральной Африке, стал угрожаемым из-за вырубки дождевых лесов и охоты. Этот семилетний самец по кличке Тигри, вероятно, единственная золотая кошка, живущая в неволе. Caracal aurata. Фотография сделана в парке «Ассанго», Либревилль, Габон. Фото: Джоул Сартури
Дикие малые кошки в центре внимания
«Oна очень близко», — шепчет Эрман Гарроте, указывая на переносной приемник, улавливающий сигнал Элены. Где-то в этой оливковой роще вблизи оживленного шоссе скрывается испанская рысь (еще ее называют пиренейская или иберийская) с двумя детенышами. Если бы не ошейник с радиомаячком, мы бы и не узнали, что среди аккуратных рядов деревьев затаилась представительница одного из самых редких видов кошачьих. К своему вполне взрослому возрасту (ей около пяти) Элена научилась полностью сливаться с полугородским пейзажем.
«Лет десять назад мы и представить не могли, что рысь будет размножаться в такой среде обитания», — говорит Гарроте, биолог, сотрудничающая с масштабным — в нем участвуют более 20 организаций — проектом Life + Iberlince. Цель программы — возродить популяцию пятнистого хищника на Пиренейском полуострове. Стоя под палящими лучами солнца и перекрикивая шум машин, мчащихся за нашими спинами, Гарроте объясняет, что будущее испанской рыси связано с жизнью в таких вот районах, где природу изрядно потеснили шоссе и жилая застройка. И в самом деле, виду, похоже, удается прочно встать на все четыре лапы после нескольких десятков очень тяжелых лет. В 2002-м, когда стартовал проект Iberlince, на обширных землях, покрытых средиземноморскими кустарниками, оставалось менее сотни бородатых кошек с янтарными глазами. Их численность резко сократилась из-за охоты, к тому же различные вирусные болезни почти полностью выкосили в этих краях диких кроликов — основную пищу испанской рыси. Lynx pardinus начала страдать от опасно низкого уровня генетического разнообразия, который делал ее уязвимой для болезней и служил причиной появления на свет неполноценных детенышей. К счастью, рысь хорошо размножается в неволе.
С 2010 года в естественную среду обитания было выпущено уже 176 диких кошек (всем им предварительно надели ошейники с радиомаячками), большинство из которых вырастили в четырех центрах разведения и одном зоопарке. 60 процентов животных выжили, а некоторые «вольноотпущенные» даже пре-взошли ожидания ученых. Две рыси, по словам Мигеля Симона, руководителя программы реинтродукции, «предприняли грандиозное путешествие через весь Пиренейский полу-остров» — каждая преодолела более 2400 километров, прежде чем перейти к оседлой жизни на новом месте. В 2012 году, когда численность популяции выросла до 313 особей, из которых около половины достигли возраста, подходящего для размножения, Международный союз охраны природы изменил статус вида с «находящегося на грани исчезновения» на «находящийся в опасности».
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Испанская рысьЭто одна из самых редких кошек в мире, однако ее популяция постепенно увеличивается благодаря тому, что ученые выпускают в дикую природу выращенных в неволе особей и параллельно принимают меры для роста численности кроликов, основной добычи рысей. Lynx pardinus. Фотография сделана в Мадридском зоопарке. Фото: Джоул Сартури
…Мы с облегчением ныряем с палящего зноя в прохладу дренажного туннеля, проходящего под шоссе. Под колесами легковых машин и грузовиков гибнет много зверья, поэтому Симон и его коллеги при поддержке правительства превращают подобные туннели в подземные переходы для животных. Присев на корточки, Симон показывает на звериные следы на песке. Одни, по его словам, барсучьи, другие — отпечатки кошачьих лап. Возможно, Элена прошла здесь всего несколько минут назад.
Про испанскую рысь знает вся страна. Но большинство ее сородичей не может похвастаться такой известностью. Из 38 видов, входящих в семейство кошачьих, 31 — малые кошки. Самая миниатюрная из них, пятнисто-рыжая кошка, весит около полутора килограммов, самая крупная, рысь обыкновенная тянет на все 20; они проживают на четырех континентах из шести (нет их только в Австралии и Антарктиде) и великолепно приспособлены к самым разным условиям обитания — от пустынь и дождевых лесов до городских парков.
К сожалению, малые представители кошачьих пребывают в тени крупных соплеменников: львов, тигров, леопардов, ягуаров. Эти звезды животного мира привлекают все внимание — и почти все деньги природоохранных организаций, хотя из 18 видов диких кошачьих, оказавшихся в наибольшей опасности, 12 — именно малые кошки. По оценке Джима Сандерсона, специалиста по малым кошкам из природоохранной организации Global Wildlife Conservation, более 99 процентов средств, выделенных на охрану диких кошек с 2009 года, было потрачено на помощь ягуарам, тиграм и другим крупным кошачьим. В результате многие «маленькие» до сих пор очень слабо изучены — или не изучены вовсе. Например, калимантанская кошка, редко попадающаяся на глаза людям и обитающая только в лесах того острова, в честь которого получила свое название, для науки остается невидимой вот уже полторы с лишним сотни лет — с 1858 года, когда ее открыли. Все имеющиеся данные по мраморной кошке, которая водится в Юго-Восточной Азии, были собраны при наблюдении за одной-единственной особью в Таиланде. «Мы не имеем ни малейшего представления, например, о том, чем эта кошка питается», — сетует Сандерсон.
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СервалФото: Джоул Сартури
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Бенгальская кошкаФото: Джоул Сартури
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ЯгуарундиФото: Джоул Сартури
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Азиатская золотистая кошка (меланист)Фото: Джоул Сартури
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Лесной котФото: Джоул Сартури
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Бенгальская кошкаФото: Джоул Сартури
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Дикий кот ЖоффруаФото: Джоул Сартури
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Ливийская лесная кошкаФото: Джоул Сартури
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МаргиФото: Джоул Сартури
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Пятнисто-рыжая кошка
Не идет на пользу малым кошкам и то, что люди склонны воспринимать их просто как дикую разновидность своих домашних любимцев. А про любимцев и так вроде все понятно. «Это способствует сохранению нынешнего положения вещей, когда наши знания о малых кошках крайне скудны — но если ты не можешь рассказать об особенностях и повадках кошки, то люди ею и не заинтересуются», — считает Александр Слива, куратор Кельнского зоопарка.
Не заинтересуются, кстати, зря. Малые кошки — настоящий шедевр эволюции, эффективнейшие хищники, которые достигли совершенства миллионы лет назад и с тех пор почти не изменились. Недостаток мощи они компенсируют отчаянной храбростью.
Взять, к примеру, черноногую кошку, самую маленькую из африканских. Она весит меньше двух килограммов, но заслужила прозвище «тигр термитников» — потому что живет в заброшенных термитниках, а повадками и агрессивностью напоминает тигра. Если ей угрожают, малышка тут же переходит в атаку: может даже вцепиться в морду шакалу, который намного крупнее ее.
Сообразительная виверровая кошка, она же кошка-рыболов из Южной Азии, — обитательница болот, но способна выжить везде, где можно отыскать рыбу. Однажды камеры наблюдения в центре Коломбо (Шри-Ланка) сняли, как кошка-рыболов вытащила карпа из пруда перед офисным центром. «Все мы были поражены, — вспоминает Анья Ратнайака, ведущий исследователь проекта Urban Fishing Cat Conservation Project. — Там поблизости нет ничего, похожего на привычное им болото».
Малые дикие кошки выработали и иные способы сосуществования с другими видами. В Суринаме Сандерсон и его коллеги сфотографировали представителей пяти видов кошачьих, живущих в одном дождевом лесу: ягуара, пуму, оцелота, марги и ягуарунди. Им удается, живя бок о бок, делить пространство и время: например, ягуарунди охотится днем и на земле, а длиннохвостая марги — ночью и на деревьях.
Хотя некоторые из малых кошачьих способны убить козу или овцу, для людей они опасности не представляют. Напротив, способствуют сохранению стабильности экосистем и держат под контролем популяции животных, на которых охотятся, — в том числе многих грызунов.
Из четырех континентов, где водятся дикие кошки, самые серьезные потери может понести Азия. Здесь обитает больше всего видов малых кошек (14), здесь о них меньше всего знают, и здесь же им грозит главная опасность. Значительная часть территории Юго-Восточной Азии подверглась урбанизации или покрылась бескрайними плантациями масличной пальмы (с 2000 года производство пальмового масла в мире выросло вдвое). Это имело катастрофические последствия для суматранской кошки и кошки-рыболова — двух видов, которым для выживания нужны болотистые низины.
Другая угроза, нависающая над малыми кошками, — это нелегальная торговля дикими животными и браконьерство (в цене шкуры и органы). Центр этой криминальной деятельности — Китай. В больших городах можно купить одежду и перчатки, сделанные из шкурок малых кошек. В 1980-е страна экспортировала сотни тысяч шкурок бенгальской кошки. Хотя сейчас спрос значительно снизился, в Китае на бенгальских по-прежнему охотятся, правда, теперь по другой причине: те убивают домашних животных.
Малые кошки сильно отличаются от домашних, в первую очередь тем, что постоянно на ногах. Например, черноногая кошка каждую ночь проходит километров по тридцать, а вес съеденной ею добычи достигает одной пятой ее собственной массы. В отличие от домашней мурки, ей разлеживаться некогда — даже на одном месте оставаться она себе позволить не может.
Не могут позволить себе этого и специалисты по охране дикой природы. В 2016 году стартовала международная программа по изучению и охране среднеазиатского манула — вида, о котором вспоминают гораздо реже, чем о знаменитом снежном барсе, хотя его численность падает не менее стремительно.
«Значительная часть нашей работы заключается в том, чтобы сделать манула известным широкой публике», — рассказывает Дэвид Барклай, координатор программы спасения манула Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. В деле популяризации ему немало помог Интернет, где очень любят «котиков». Толстенький пушистый манул стал популярен в сети благодаря комично-сердитому выражению мордочки и своеобразной — шмыгающей — манере передвигаться по горным склонам.
«Люди, конечно, смеются, когда смотрят эти видеокадры, — говорит Барклай, — но подсознательно начинают переживать за судьбу манула».
А в испанском природном парке Сьерра-де-Андухар, неподалеку от которого живет уже знакомая нам Элена, в последние годы активно развивается экотуризм, и одно из его направлений — наблюдение за рысями.
- Мы деловые партнеры, — шутит Луис Рамон Барриос Касерес, владелец отеля «Лос-Пинос». — Эти животные приносят нам неплохие деньги». Группы туристов, отправляющиеся на поиски в надежде увидеть рысей, часто останавливаются в «Лос-Пинос», расположенном в сельской местности, и витрина его сувенирной лавки увешана мноогочисленными безделушками с изображением местной хвостатой знаменитости, которые весьма охотно раскупают.
Педро Лопес Фернандес, владелец здешнего ранчо «Сан-Фернандо» площадью 280 гектаров, с удовольствием пускает на свою территорию и охотников на кроликов, и рысей.
Конечно, далеко не все здешние землевладельцы готовы мириться с присутствием диких кошачьих на своих территориях. Однако Лопес Фернандес уверен, что рысь — часть испанского национального достояния, и страна обязана обеспечить ей процветание.
Именно над этим работают ученые в центре разведения рысей «Ла-Оливилья» в Санта-Елене. Сидя перед чередой компьютерных мониторов, они 24 часа в сутки семь дней в неделю отслеживают поведение 41 испанской дикой кошки.
Мария Хосе Перес, ветеринар центра, рассказывает, как тщательно молодых особей готовят к свободной жизни: окружают их загоны черными барьерами, чтобы животные не видели людей, кормят тушками кроликов, которые поступают к ним по трубам, выстланным травой и листьями, пугают их автомобильными сигналами, чтобы рыси привыкли бояться машин.
«Я горжусь тем, что помогаю спасти рысь от вымирания», — говорит Мария.