  • Барханный кот
    Барханный кот
    Фото: Джоул Сартури
  • Манул
    Манул
    Благодаря комично-сердитому выражению морды эта среднеазиатская кошка стала звездой Интернета. Специалисты по охране природы надеются, что слава, которую снискал манул, поможет защитить места его обитания от наступающего по всем фронтам человека. Otocolobus manul. Фотография сделана в зоопарке Колумбуса. Фото: Джоул Сартури
  • Золотая кошка
    Золотая кошка
    Вид, обитающий в Западной и Центральной Африке, стал угрожаемым из-за вырубки дождевых лесов и охоты. Этот семилетний самец по кличке Тигри, вероятно, единственная золотая кошка, живущая в неволе. Caracal aurata. Фотография сделана в парке «Ассанго», Либревилль, Габон. Фото: Джоул Сартури
Природа

Дикие малые кошки в центре внимания

Из 38 видов, входящих в семейство кошачьих, 31 — малые кошки: манул, каракал, испанская рысь и другие. Но о них известно немного — к сожалению, малые представители кошачьих пребывают в тени крупных соплеменников.
Кристин Делл’Амор
1 марта 2017 в 19:07
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«Oна очень близко», — шепчет Эрман Гарроте, указывая на переносной приемник, улавливающий сигнал Элены. Где-то в этой оливковой роще вблизи оживленного шоссе скрывается испанская рысь (еще ее называют пиренейская или иберийская) с двумя детенышами. Если бы не ошейник с радиомаячком, мы бы и не узнали, что среди аккуратных рядов деревьев затаилась представительница одного из самых редких видов кошачьих. К своему вполне взрослому возрасту (ей около пяти) Элена научилась полностью сливаться с полугородским пейзажем.

«Лет десять назад мы и представить не могли, что рысь будет размножаться в такой среде обитания», — говорит Гарроте, биолог, сотрудничающая с масштабным — в нем участвуют более 20 организаций — проектом Life + Iberlince. Цель программы — возродить популяцию пятнистого хищника на Пиренейском полуострове. Стоя под палящими лучами солнца и перекрикивая шум машин, мчащихся за нашими спинами, Гарроте объясняет, что будущее испанской рыси связано с жизнью в таких вот районах, где природу изрядно потеснили шоссе и жилая застройка. И в самом деле, виду, похоже, удается прочно встать на все четыре лапы после нескольких десятков очень тяжелых лет. В 2002-м, когда стартовал проект Iberlince, на обширных землях, покрытых средиземноморскими кустарниками, оставалось менее сотни бородатых кошек с янтарными глазами. Их численность резко сократилась из-за охоты, к тому же различные вирусные болезни почти полностью выкосили в этих краях диких кроликов — основную пищу испанской рыси. Lynx pardinus начала страдать от опасно низкого уровня генетического разнообразия, который делал ее уязвимой для болезней и служил причиной появления на свет неполноценных детенышей. К счастью, рысь хорошо размножается в неволе.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№162, март 2017).
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