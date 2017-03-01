Современница динозавров вылупляется из яйца: видео
Туатара, или гаттерия (лат. Sphenodon punctatus) — единственный современный представитель древнего отряда клювоголовых. Они населяли нашу планету уже 220 миллионов лет назад, одновременно с динозаврами.
Длина их тела достигает 76 см, масса — до 1,3 кг; на голове есть третий (теменной) глаз. Продолжительность жизни гаттерий составляет 60−120 лет, а половой зрелости они достигают в возрасте от 15 до 20 лет, после чего самки откладывают от 8 до 15 яиц один раз в четыре года. От момента спаривания до вылупления проходит 12—15 месяцев, и столь медленное размножение в сочетании с естественными угрозами позволяет относить вид к уязвимым.
В дикой природе туатары уже вымерли; в наши дни они встречаются только на нескольких островах Новой Зеландии. Их также содержат в нескольких зоопарках мира, и в том числе в одном из крупнейших в Великобритании — Честерском. Здесь эти рептилии поселились 40 лет назад, но размножаться начали только недавно. На свет появилось семь малышей, и процесс расставания одного из них с яйцом был снят на видео.
В зоопарке подчеркивают, что это первый успешный случай воспроизведения гаттерий за пределами Новой Зеландии.
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