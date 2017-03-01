Первое пробуждение Этны в 2017 году: видео
3329-метровый действующий стратовулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Это самая высокая точка Европы вне Кавказских гор, Альп и Пиренеев, а также наиболее высокий действующий вулкан в Европе.
С 1500 года до н.э. Этна давала о себе знать более 200 раз, и чаще всего — за последние 40 лет: в среднем каждые полтора года. Однако число человеческих жертв за все минувшие столетия исчисляется двузначной цифрой: Этна в основном уносит жизни тех, кто отправляется к жерлу извергающегося исполина, проигнорировав информацию об опасности.
Последнее крупное извержение произошло в 1999 году, а все недавние (летом 2014 года и в конце 2015 года) были незначительными. Пробудившаяся после паузы длиной в год Этна опасений также не вызывает. Нынешнее извержение началось 27 февраля, но опасности для авиаперелетов столбы пепла не представляют, и аэропорт Катании работает в обычном режиме.
Вместе с тем никто не знает, как долго будет продолжаться извержение. По словам вулканологов, речь может идти как о нескольких днях, так и о нескольких неделях. Потоки лавы могут постепенно сходить на нет, а могут усиливаться. Специалисты следят за развитием событий, а очевидцы снимают красочные видео.
Посмотрите, как выглядит извержение вулкана в инфракрасной съемке.