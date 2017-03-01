Шлагбаум слону не помеха: видео
Видеозапись сделана в заповеднике Chapramari Wildlife Sanctuary на востоке Индии. Дойдя до железной дороги, слон обнаруживает небольшой шлагбаум, мешающий ему двигаться дальше. И вместо того, чтобы пойти напролом, животное аккуратно приподнимает его, а затем опускает обратно. Аналогичное препятствие на противоположной стороне железной дороги было расположено ниже, и слон его просто переступил.
Как отмечает National Geographic , железные дороги в Индии являются одним из угрожающих слонам факторов. В 2013 году в этом же заповеднике сразу 7 слонов были сбиты поездом, движущимся на большой скорости. Заметив погибших товарищей, огромное стадо, переходившее дорогу, прервало свой путь и остановилось, проводя своеобразный траурный ритуал. Узнайте, как слоны оплакивают умерших.
С 2008 года азиатский слон (Elephas maximus) находится в списке видов на грани исчезновения: за последние 75 лет их популяция сократилась на 50%. Мировая популяция этих животных оценивается на уровне 40 000−50 000 особей; половина живет в Индии. Здесь их также становится все меньше: помимо браконьеров, причиной является уничтожение естественной среды обитания.