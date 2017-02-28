  • Тигры поймали дрон: видео
    Фото: CCTV+/YouTube
  • Тигры поймали дрон: видео
    Фото: CCTV+/YouTube
Природа

Тигры поймали дрон: видео

Недавно группа тигров, обитающих в китайском парке, поймала пролетающий над ними дрон. Комментируя полученную видеозапись, защитники животных предупреждают: забавного в ней мало, а тигры вскоре будут лишены жизни.
Анастасия Баринова
28 февраля 2017 в 19:25
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Видео снято на территории природного парка в китайской провинции Хэйлунцзян. В прошлом здесь тигры содержались исключительно на убой — ради их шкур и костей. С 1990-х годов, после изменения законодательной базы, ферма стала работать в качестве природного парка. Однако экологи уверены, что обитающих здесь тигров по-прежнему содержат в неподобающих условиях и кормят нездоровой пищей, а затем отправляют их туши на черный рынок.


Избыточный вес тигров хорошо заметен на видеозаписи. И даже само количество «героев фильма» — около десятка — показывает неестественность среды их обитания: тигры являются одиночными хищниками, в дикой природе в стаи они не сбиваются.

Со своей стороны сотрудники парка отрицают обвинения. В частности, они говорят о том, что подобная упитанность для тигров является нормой: зимой им необходимо больше калорий, чтобы сохранить тепло. К весне набор продуктов и порции будут пересмотрены, и грациозные кошки быстро вернут свою стройность. Кроме того, дрон нарочно запускается администрацией парка для того, чтобы животные оставались в хорошей физической форме.

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