Тигры поймали дрон: видео
Видео снято на территории природного парка в китайской провинции Хэйлунцзян. В прошлом здесь тигры содержались исключительно на убой — ради их шкур и костей. С 1990-х годов, после изменения законодательной базы, ферма стала работать в качестве природного парка. Однако экологи уверены, что обитающих здесь тигров по-прежнему содержат в неподобающих условиях и кормят нездоровой пищей, а затем отправляют их туши на черный рынок.
Избыточный вес тигров хорошо заметен на видеозаписи. И даже само количество «героев фильма» — около десятка — показывает неестественность среды их обитания: тигры являются одиночными хищниками, в дикой природе в стаи они не сбиваются.
Со своей стороны сотрудники парка отрицают обвинения. В частности, они говорят о том, что подобная упитанность для тигров является нормой: зимой им необходимо больше калорий, чтобы сохранить тепло. К весне набор продуктов и порции будут пересмотрены, и грациозные кошки быстро вернут свою стройность. Кроме того, дрон нарочно запускается администрацией парка для того, чтобы животные оставались в хорошей физической форме.
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