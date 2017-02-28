Как аллигаторы воруют у людей рыбу: видео
Миссисипские, или американские аллигаторы (лат. Alligator mississippiensis) — достаточно крупные животные: они вырастают до 3,4 м и имеют массу примерно в 200 кг. В редких случаях встречаются рекордно большие самцы: до 4,54 м в длину. Максимальный размер самок — около 3 метров.
Животное обитает в Северной Америке и считается эндемичным для юго-восточной части США; только во Флориде популяция насчитывает не менее 1 млн особей. Аллигаторы относятся к так называемым оппортунистическим хищникам: они питаются всем, что в состоянии поймать. Крупные жертвы их интересуют редко; основу рациона взрослых особей составляют рыба, черепахи, птицы, змеи и небольшие млекопитающие. Недавно любители рыбалки разместили в интернете видеоролик, на котором аллигатор отнимает улов у мальчика.
Такое во Флориде происходит регулярно. В прошлом году рыбы лишились туристы, отдыхавшие в природном парке «Эверглейдс».
А несколько лет назад маленькой девочке пришлось уступить рептилии пойманную ею рыбу.
Познакомьтесь с аллигатором, соблюдающим ПДД.