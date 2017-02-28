  • Как аллигаторы воруют у людей рыбу: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Как аллигаторы воруют у людей рыбу: видео
    Фото: Pixabay.com
Природа

Как аллигаторы воруют у людей рыбу: видео

Штат Флорида изобилует аллигаторами, но их встречи с людьми редко заканчиваются трагедиями: чаще всего рептилий интересует более легкая добыча — вроде рыбы, попавшей на крючок.
Анастасия Баринова
28 февраля 2017 в 16:14
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Миссисипские, или американские аллигаторы (лат. Alligator mississippiensis) — достаточно крупные животные: они вырастают до 3,4 м и имеют массу примерно в 200 кг. В редких случаях встречаются рекордно большие самцы: до 4,54 м в длину. Максимальный размер самок — около 3 метров.

Животное обитает в Северной Америке и считается эндемичным для юго-восточной части США; только во Флориде популяция насчитывает не менее 1 млн особей. Аллигаторы относятся к так называемым оппортунистическим хищникам: они питаются всем, что в состоянии поймать. Крупные жертвы их интересуют редко; основу рациона взрослых особей составляют рыба, черепахи, птицы, змеи и небольшие млекопитающие. Недавно любители рыбалки разместили в интернете видеоролик, на котором аллигатор отнимает улов у мальчика.


Такое во Флориде происходит регулярно. В прошлом году рыбы лишились туристы, отдыхавшие в природном парке «Эверглейдс».


А несколько лет назад маленькой девочке пришлось уступить рептилии пойманную ею рыбу.


Познакомьтесь с аллигатором, соблюдающим ПДД.

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СМИ2
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