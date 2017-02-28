Короеды уничтожили миллионы гектаров леса в США
Экологи американского штата Колорадо сообщили о стремительном исчезновении лесных массивов: за два десятилетия жуки-короеды погубили деревья на территории около 2 миллионов гектаров. На протяжении многих лет Колорадо страдает от постоянных засух, и это ослабило деревья. При этом колорадские леса образованы близко стоящими деревьями, что еще больше облегчает задачу вредителей. В результате жуки бросились уничтожать зеленые насаждения с невиданной активностью.
По данным Государственного управления лесными ресурсами штата, подвид короеда — лубоед сосны горной (Dendroctonus montanae) — прошелся по территории около 1,4 млн гектаров, покрытой соснами, а лубоед еловый (Dendroctonus micans) ответственен за гибель деревьев рода ель на 0,6 млн гектарах.
Леса являются важнейшим звеном экологической цепочки и участвуют в круговороте кислорода. Их исчезновение отражается на обитателях лесных массивов и чистоте атмосферы, но ученые напоминают о еще одной проблеме: большое количество сухостоя в условии засух приводит к регулярным пожарам.
Представители природоохранных ведомств США объединили усилия по спасению лесов. Программа включает в себя борьбу с огнем, прореживание леса за счет удаления мертвых деревьев, обработку растительности от жуков и другие меры, однако вредители остаются на шаг впереди. Только за последние 7 лет штат Колорадо лишился 834 миллиона деревьев, то есть мертвым здесь является каждое четырнадцатое дерево.
Узнайте о ситуации с нашествием лубоедов по всему миру.