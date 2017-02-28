Природа

Язык дьявола расцвел в Москве

Аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола, с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
28 февраля 2017 в 12:24
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  • Язык дьявола расцвел в Москве
    Фото: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Ежегодное цветение этого цветка в «Аптекарском огороде» в шутку называют «Фестивалем мяса». Детальную информацию о Языке дьявола можно узнать на экскурсиях «Там, где всегда лето», которые пройдут 4 и 5 марта.

Родовое название растения — Аморфофаллус — связано с необычной формой его почти метрового соцветия, а вот видовое название — коньяк — не имеет никакого отношения к алкогольному напитку. В природе Язык дьявола встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии, откуда и происходит видовое название (от яп. «конниаку» — местное название этого растения).

Аморфофаллус опыляется мухами — растение привлекает их с помощью омерзительного (с человеческой точки зрения) запаха разлагающейся плоти. Для большей убедительности покрывало соцветия окрашено в мрачный бордово-коричневый цвет с неприятным жирным блеском и покрыто капельками желтоватой маслянистой жидкости. Мухи, привлеченные запахом, распространяющимся на десятки метров вокруг, облепляют соцветие и откладывают на него яйца, которые, впрочем, обречены так и не превратиться в опарышей, поскольку растение не содержит нужных для этого питательных веществ. Обман опылителей — удивительная тактика в мире растений, выработанная за миллионы лет эволюции.

В Японии Аморфофаллус коньяк известен ещё с VI века и применяется в лечебном питании на протяжении 1500 лет. Сейчас его выращивают в Китае, Корее, Японии и Юго-Восточной Азии ради крахмалистых клубней, из которых получают муку и желе. Растение богато клетчаткой и почти не содержит калорий.

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