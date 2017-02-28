На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео
Туша, найденная недавно на берегу в Филиппинах, весила около 2000 кг и достигала в длину 6 метров. Она была полностью покрыта длинными белыми «волосами» и была настолько бесформенной, что получила название «клякса».
Ученые довольно быстро развеяли слухи о загадочном морском чудовище. Туша, вероятнее всего, принадлежала киту, погибшему под лопастью судна около двух недель назад, а «волосы» — это мышечные волокна, отделяющиеся на этой стадии разложения.
Обычно погибшие обитатели моря на берегу не оказываются, но недавно в районе побережья произошло землетрясение, и колебания земной коры изменили направление течения.
Специалисты также напомнили о том, что подобные «кляксы» находят время от времени по всему миру. Наиболее крупное существо массой около 13 тонн выбросило на берег в Чили в 2013 году.
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