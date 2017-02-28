  • На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео
    Фото: Mio Lungsod Nan Cagdianao/Facebook
  • На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео
    Фото: Mio Lungsod Nan Cagdianao/Facebook
  • На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео
    Фото: Mio Lungsod Nan Cagdianao/Facebook
  • На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео
    Фото: Mio Lungsod Nan Cagdianao/Facebook
  • На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео
    Фото: Mio Lungsod Nan Cagdianao
Природа

На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео

На побережье филиппинской островной провинции Динагат выбросило тушу гигантского обитателя моря. Ученые объяснили, что ни на что не похожее существо, покрытое белыми «волосами», новым видом животных не является.
Анастасия Баринова
28 февраля 2017 в 13:06
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Туша, найденная недавно на берегу в Филиппинах, весила около 2000 кг и достигала в длину 6 метров. Она была полностью покрыта длинными белыми «волосами» и была настолько бесформенной, что получила название «клякса».

Ученые довольно быстро развеяли слухи о загадочном морском чудовище. Туша, вероятнее всего, принадлежала киту, погибшему под лопастью судна около двух недель назад, а «волосы» — это мышечные волокна, отделяющиеся на этой стадии разложения.

Обычно погибшие обитатели моря на берегу не оказываются, но недавно в районе побережья произошло землетрясение, и колебания земной коры изменили направление течения.

Специалисты также напомнили о том, что подобные «кляксы» находят время от времени по всему миру. Наиболее крупное существо массой около 13 тонн выбросило на берег в Чили в 2013 году.

Посмотрите на на необычную акулу, найденную мертвой в Австралии.

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СМИ2
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