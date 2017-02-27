  • Люди помогли замерзшим лосятам переправиться через реку: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Люди помогли замерзшим лосятам переправиться через реку: видео
    Фото: Pixabay.com
Природа

Люди помогли замерзшим лосятам переправиться через реку: видео

В одном из заповедников Сибири инспекторы заметили лосят, попавших в беду. Малыши не смогли переплыть реку, тогда как мать уже ждала их на другом берегу. Люди пришли лосятам на помощь.
Анастасия Баринова
27 февраля 2017 в 17:57
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Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало видео с места событий, развернувшихся в Центральносибирском заповеднике. Инспекторы отдела охраны природы, дежурившие на берегу реки Подкаменная Тунгуска, заметили, как лосиха с двумя лосятами стали переплывать реку с одного берега на другой. Но если мать легко справилась с задачей, то малышей течение отнесло к обратному берегу.

Тогда люди подъехали к ним на лодке и погрузили в нее животных, дрожавших от холода. После того, как лосята были доставлены к месту назначения, инспекторы уплыли в сторону, чтобы не спугнуть лосиху и позволить семейству воссоединиться.

Центральносибирский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1985 году на западной окраине центральной части Средне-Сибирского плоскогорья и в долине среднего течения Енисея. На его территории встречаются более сотни видов птиц, а также 46 видов млекопитающих: лоси, бурый медведь, соболь, горностай, норка, росомаха и многие другие.

Посмотрите, как лоси замерзли в процессе драки.

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СМИ2
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