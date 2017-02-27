Спасение осиротевшего медвежонка-ленивца: видео
Одно из своих имен губач (Ursus labiatus) получил за характерное строение морды. Его губы складываются в хобот, что позволяет ловить насекомых, составляющих его основной рацион. Ленивцем его называют за сходство с животными этого подотряда (Folivora), живущими в Южной Америке, однако губач с ними не связан. А официальное латинское название Melursus ursinus означает «медовый медведь».
Губач обитает в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. До середины XX века он был широко распространен, но сейчас относится к уязвимым видам животных. Основную угрозу для него представляют браконьеры, и недавно они стали причиной гибели очередного губача.
В одном из парков, расположенных на территории индийского штата Мадхья-Прадеш, была обнаружена медведица-губач, погибшая из-за разряда электрического тока. Такие ловушки широко применяют браконьеры. С помощью поисковых собак стражам правопорядка удалось найти виновников происшествия, шесть человек уже арестовано. Защитники природы тем временем взяли на себя заботу об осиротевшем малыше, найденном рядом с погибшей матерью.
Детеныш был доставлен в центр по защите медведей в штате Уттар-Прадеш, где он, по всей вероятности, останется до конца жизни. Специалисты поясняют, что только мать может обучить его необходимым навыкам, поэтому в дикой природе даже подросший малыш уже не приживется.
Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) добавляют, что на губачей в регионе идет активная нелегальная охота из-за местных традиций: здесь существует так называемый «медвежий танец». Через нос животного пропускают стержень на веревке, и когда человек дергает за нее — животное совершает «танцевальные движения», что на самом деле является реакцией на боль.
Экологи из WWF смогли спасти более 600 губачей, пойманных ради жестокого «танца».
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