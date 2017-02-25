Панда вернулась в Китай из США вместе с переводчиком: видео
В дикой природе большие панды (Ailuropoda melanoleuca) живут только в нескольких горных регионах центрального Китая, а в других точках мира — от Австралии до Канады — их можно увидеть лишь в зоопарках. Китай предоставляет этих редких животных на особых условиях: в частности, появившиеся в парках детеныши по мере взросления должны быть отправлены в их естественную среду обитания.
В 2017 году пришло время подобного путешествия для 3,5-летней самки панды по имени Бао-Бао (в переводе с китайского это означает «драгоценное сокровище»). Ее заранее готовили к межконтинентальному полету продолжительностью 16 часов, на некоторое время помещая в закрытое пространство и следя за жизненными показателями. Бао-Бао прошла эти тесты успешно, и 21 февраля ее посадили на специальный рейс в китайский город Чэнду.
При перелете в Китай панду сопровождал ветеринар и переводчик: выяснилось, что рожденное в США животное, прекрасно реагируя на команды, отданные на английском языке, не воспринимает речь на китайском. В дорогу для Бао-Бао было собрано около 30 кг продуктов: помимо 24 кг бамбука, панда могла лакомиться бататом и яблоками.
Путешественница прекрасно перенесла полет и уже осваивается на базе китайского Научно-исследовательского центра по сохранению большой панды в Чэнду. После 30-дневного карантина ее выпустят в просторные вольеры, где она будет жить до наступления половой зрелости (у больших панд это происходит в возрасте от 4 до 8 лет). Перейдя на этот жизненный этап, Бао-Бао станет участницей программы по восстановлению популяции больших панд и может быть переселена в один из природоохранных парков Китая.
Подобный путь проходят все панды, которых Китай сдает в аренду мировым зоопаркам. Эти шаги, в сочетании с программами, реализуемыми на собственной территории, привели к увеличению численности редких животных. По данным Международного союза охраны природы, с 2004 по 2014 год популяция большой панды в Китае увеличилась с 1596 до 1864 особей. Количество природоохранных парков в стране выросло до 67, и теперь две трети от всех диких панд на планете обитает на защищенных территориях. Всего же в мире, с учетом животных в зоопарках, насчитывается около 2060 больших панд.
В результате недавно МСОП изменил статус бамбуковых медведей в Красной книге: вид, ранее считавшийся вымирающим, в наши дни относится к уязвимым.