  • Десятки «генетически нечистых» макак убиты в Японии
    Японский макак (Macaca fuscata). Фото: Wikipedia
  • Десятки «генетически нечистых» макак убиты в Японии
    Макак-резус (Macaca mulatta). Фото: J.M.Garg/Wikipedia
Природа

Десятки «генетически нечистых» макак убиты в Японии

57 японских макак, обитавших в одном из парков Японии, были лишены жизни после того, как специалисты обнаружили у них гены другого вида приматов. По японским законам, содержание в парках животных-метисов запрещено.
Анастасия Баринова
23 февраля 2017 в 13:53
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Японские макаки (Macaca fuscata) имеют красную кожу и густую темно-серую шерсть с коричневатым оттенком. Рост самцов — в среднем 57 см, вес — около 12 кг. Для самок эти показатели — на уровне 52 см и 8 кг. Этих представителей семейства мартышковых также называют снежными макаками, поскольку они единственные приматы (за исключением человека), живущие в местах, где снежный покров может держаться на протяжении нескольких месяцев в году.

Считалось, что на территории природного парка Такагояма на острове Хонсю обитает 164 японских макак. Они поселились здесь в 1957 году, но чистоту их породы защитить не удалось: примерно треть популяции оказалась результатом скрещивания с макаками-резус (Macaca mulatta). Эти животные, широко распространенные в Пакистане, Индии, Китае и других странах азиатского региона, в Японии являются инвазивным видом. С 2005 года в стране ведется их отлов.
Japan Times напоминает, что японские законы запрещают содержание и перевозку животных инвазивных видов. Исключение делается для тех зоопарков, которые могут обеспечить им строгую изоляцию, но в парке Такагояма эти условия были нарушены. Администрации парка ничего не оставалось, как лишить метисов жизни: в противном случае распространение инвазивного вида по острову бы продолжилось.

В итоге 57 снежных макак с чужеродными генами были усыплены с помощью смертельных инъекций, после чего в буддийском храме была проведена поминальная церемония.

Узнайте о математических способностях макак.

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