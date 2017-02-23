Десятки «генетически нечистых» макак убиты в Японии
Японские макаки (Macaca fuscata) имеют красную кожу и густую темно-серую шерсть с коричневатым оттенком. Рост самцов — в среднем 57 см, вес — около 12 кг. Для самок эти показатели — на уровне 52 см и 8 кг. Этих представителей семейства мартышковых также называют снежными макаками, поскольку они единственные приматы (за исключением человека), живущие в местах, где снежный покров может держаться на протяжении нескольких месяцев в году.
Считалось, что на территории природного парка Такагояма на острове Хонсю обитает 164 японских макак. Они поселились здесь в 1957 году, но чистоту их породы защитить не удалось: примерно треть популяции оказалась результатом скрещивания с макаками-резус (Macaca mulatta). Эти животные, широко распространенные в Пакистане, Индии, Китае и других странах азиатского региона, в Японии являются инвазивным видом. С 2005 года в стране ведется их отлов.
Japan Times напоминает, что японские законы запрещают содержание и перевозку животных инвазивных видов. Исключение делается для тех зоопарков, которые могут обеспечить им строгую изоляцию, но в парке Такагояма эти условия были нарушены. Администрации парка ничего не оставалось, как лишить метисов жизни: в противном случае распространение инвазивного вида по острову бы продолжилось.
В итоге 57 снежных макак с чужеродными генами были усыплены с помощью смертельных инъекций, после чего в буддийском храме была проведена поминальная церемония.
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