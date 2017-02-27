  • Океан зовет на помощь
    Калифорнийский морской лев собрался полакомиться рыбой вблизи плавающего острова ламинарий над банкой Кортес, отмелью у берегов Сан-Диего. По мнению экологов, эта сокровищница морской природы заслуживает нашей защиты. Фото: Брайан Скерри
  • Океан зовет на помощь
    Котес-Бэнкс, 180 километров к западу от Сан-Диего, Тихий океан. Толстоголовый губан и другие рыбы снуют среди мягких и кораллиновых водорослей на банке Кортес. На эту плоскую вершину подводной горы высотой более полутора километров глубинные воды выносят обильные питательные вещества, превращая ее в цветущий оазис. Фото: Брайан Скерри
  • Океан зовет на помощь
    Калифорнийский орляк проплывает по великолепному саду водорослей на склоне банки Кортес. Вороша рылом заросли или песчаный грунт, он выискивает моллюсков, червей и другие излюбленные лакомства. Фото: Брайан Скерри
  • Океан зовет на помощь
    Бак-Айленд-Риф, Санта-Крус, Американские Виргинские острова, Карибское море. Невероятно, но факт: оленерогие кораллы (Acropora) национального памятника Бак-Айленд-Риф, основанного президентом Джоном Кеннеди в 1961 году, сумели победить обесцвечивание. На снимке они видны за мозговыми кораллами и похожими на веера горгонариями. Фото: Брайан Скерри
Природа

Океан зовет на помощь

За последние годы площадь морских заповедников США увеличилась до 2,2 миллиона квадратных километров. И это еще не предел.
Синтия Барнетт
27 февраля 2017 в 19:30
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B 160 километрах к северо-востоку от Бостонской бухты полдюжины редчайших китов сейвалов резко бросаются вперед и рассекают серые волны Атлантического океана, поблескивая гладкими белыми боками. Разогнавшись, они разверзают огромные клювообразные пасти, чтобы зачерпнуть из воды мириады рачков копепод. Тем временем у левого борта! «!Плана Б» — снаряженного филантропом Тедом Уэйттом экспедиционного судна, откуда команда ученых наблюдает за событиями в морских глубинах, — водная гладь буквально вскипает. Это тех же ракообразных преследует стайка сельдей. А над скалистым уступом в 15 метрах от поверхности косяки сайды, трески и куннеров пируют среди длинных золотистых лент ламинарии.

Кашес-Ледж — высочайшая подводная гора в заливе Мэн. И скатерть-самобранка, стол, который просто ломится от яств. Омывая гранитные уступы и отмели, приливно-отливные течения гонят в глубину теплые поверхностные воды, богатые планктоном. Благодаря этим течениям донные рыбы питаются ничуть не хуже, чем обитатели водной толщи или киты, сельдь и морские птицы у самой поверхности. Сочетание морских течений и особенностей рельефа позволило уцелеть здесь крупице тех сокровищ, которыми славился залив Мэн, и которые в большинстве своем исчезли под натиском неуемных рыболовов.

!«!Кашес — настоящая машина времени. Здесь будто переносишься на берега Новой Англии, какими они были 400 лет назад», — говорит Джон Уитман, морской эколог из Брауновского университета, изучающий этот подводный оазис больше трех десятков лет. А для океанографа и исследователя Национального географического общества Сильвии Эрл, Кашес — это! «!Йеллоустон Северной Атлантики», национальное достояние, которое необходимо сберечь.

  • Синеротый окунь (Helicolenus dactylopterus)
    Научная команда экспедиции 2013 г. «Каньоны северо-востока США» на борту судна Okeanos Explorer; Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
  • Ветвистая офиура (Asteronyx loveni), прицепившаяся к мягкому кораллу альционарии
    Научная команда экспедиции 2013 г. «Каньоны северо-востока США» на борту судна Okeanos Explorer; Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
  • Актиния (Bolocera tuediae)
    Научная команда экспедиции 2013 г. «Каньоны северо-востока США» на борту судна Okeanos Explorer; Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
  • Скопление губок, сидячих кольчатых червей и лобстер-криля (Munida)
    Научная команда экспедиции 2013 г. «Каньоны северо-востока США» на борту судна Okeanos Explorer; Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№161, февраль 2017).
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