  • Как строятся гигантские термитники
    Фото: Alchemist/Wikipedia
  • Как строятся гигантские термитники
    Фото: RayNorris/Wikipedia
Природа

Как строятся гигантские термитники

Обитающие в Австралии термиты являются рекордсменами в области строительства: их термитники высотой до 8 метров — самые высокие среди объектов, возводимых животными. Ученые узнали историю возникновения этого мастерства.
Анастасия Баринова
22 февраля 2017 в 15:55
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Биологи из Сиднейского университета изучали эндемичных представителей инфраотряда термиты (Isoptera), обитающих в Австралии. Секвенировав геном Nasutitermes triodiae, ученые обнаружили генетическое сходство с термитами других континентов. В статье, опубликованной по результатам исследования, говорится, что насекомые могли быть принесены сюда ветром или океанским течением из Южной Америки.

Нескольких половозрелых особей термитов в сочетании с доступностью пищи и отсутствием врагов достаточно, чтобы населить целый континент. Однако климатические условия в Австралии начали стремительно меняться: климат стал жарче, и леса, прежде широко распространенные, начали быстро редеть. Таким образом, если южноамериканские сородичи, обитавшие на деревьях, остались верны своей модели поведения, то «австралийским переселенцам» пришлось искать новые пути выживания.

В первую очередь это сказалось на их пищевых предпочтениях: Nasutitermes triodiae и родственные подвиды потеряли способность самостоятельно переваривать древесину; вместо этого они научились питаться травой и сухими листьями. Поскольку возводить гнезда на ветках при отсутствии деревьев невозможно, они изобрели технологию строительства, при которой термитнику не требуется опора.

Биологи отмечают , что австралийские термиты спустились на землю не сразу: сначала они использовали доступные деревья. И это напоминает эволюцию главных строителей планеты — людей, чьи предки несколько миллионов лет назад тоже жили на деревьях.

Узнайте, как в королевстве термитов проходят выборы.

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