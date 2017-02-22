Популяция серых китов на Сахалине увеличивается
Серые киты (Eschrichtius robustus) обитают в северной части Тихого океана, совершая регулярные сезонные миграции. Известны два стада серых китов: охотско-корейское и чукотско-калифорнийское. Первое зимует и плодится вблизи Кореи и Южной Японии, а летом откармливается в Охотском море, на шельфе северо-восточного Сахалина.
Специалисты экологического отдела компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», ведущей нефтедобычу на Сахалине, провели анализ численности серых китов, приходящих летом в сахалинскую зону для нагула. По их данным, к 2015 году здесь насчитывалось 170−180 особей. В конце 90-х годов, когда операторы шельфовых проектов начинали программы по мониторингу окружающей среды, было известно лишь о 100 серых китах в этой акватории.
«Оценка численности, которую публикуют независимые эксперты, говорит о том, что популяция серых китов на сахалинском шельфе растет, темпы составляют 3−4% в год. Ежегодно ученые, изучающие серых китов, регистрируют детенышей, также взрослых животных, которых не видели ранее на шельфе северо-восточного Сахалина», — пояснил руководитель работ по природоохранным проектам компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Эрвин Калинин.
Масштабные исследования серых китов ведутся с 1997 года. В 2010—2011 годах специалисты делали акцент на спутниковом мечении, а сейчас предпочтение отдается использованию беспилотных летающих аппаратов. В отдельных случаях применяются и инвазивные (контактные) методы: пробы биопсии для генетических исследований берутся с помощью арбалета. Вреда животному это не причиняет: выпущенная из лодки стрела снимает лишь несколько миллиметров кожи кита, отскакивая затем в воду, откуда ее забирают ученые. Пробу делят на две части для совместной работы международного сообщества ученых. Одна часть остается в России, в Национальном научном центре морской биологии; вторая передается в генетические лаборатории США. Дальнейшее исследование полученных материалов проводят ученые-генетики: этот анализ необходим для оценки численности и видовой принадлежности животных.