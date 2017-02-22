  • Речные пороги Конго привели к появлению новых биологических видов
    Бассейн Конго. Фото: Stanislav Dmitriev
  • Речные пороги Конго привели к появлению новых биологических видов
    Вид на реку Конго неподалеку от Киншасы. Фото: CIFOR/Flickr.com
Природа

Речные пороги Конго привели к появлению новых биологических видов

Иногда новые виды образуются просто потому, что их родоначальники отделены друг от друга тонкой полоской бурной воды. Опаснейшие пороги Инга на реке Конго играют роль природного барьера, создающего биологическое разнообразие на небольшом участке воды.
Популярная Механика
22 февраля 2017 в 12:32
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Ученые выяснили, что крупнейшие смертоносные пороги также являются настоящим источником жизни. Исследованию подвергся 320-километровый участок африканской реки Конго, масса воды в котором в пять раз превышает массу воды в Миссисипи. Этот участок, по всей видимости, и стал домом для нескольких новых видов рыб с того момента, как сформировался пять миллионов лет назад.

Ученым давно известно, что географические особенности рельефа часто могут изолировать одних животных от других, что в итоге и приводит к появлению новых видов, приспособившихся к новым условиям. Чтобы выяснить, насколько рыба из порогов Инга отличается от остальной рыбы Конго, эволюционные биологи собрали 50 образцов цихлид (Teleogramma). После этого они внимательно исследовали морфологические различия, а также секвенировали порядка 2% от их ДНК.

Губительные для людей пороги (уже шесть лет никто не может пройти этот участок реки вплавь) сыграли роль своеобразного «жизненного» барьера для рыб Инга. Бурные воды разносят плотные стаи рыб в стороны друг от друга, так что со временем популяции стали развиваться независимо и образовали новые виды, которые были разделены не скалами или рукавами рек, но просто гидрологическими особенностями рельефа. Два таких вида обитают друг от друга на расстоянии всего в 1,5 км.

В настоящее время исследователям удалось с помощью анализа ДНК выделить четыре вида, один из которых был назван в честь бывшего президента США Барака Обамы. Но, судя по всему, еще два вида пока остаются для ученых недостижимой целью — вылавливать рыбу в такой опасной реке крайне затруднительно.

Детали исследования можно прочитать в статье, опубликованной в журнале Molecular Ecology.

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