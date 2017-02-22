Речные пороги Конго привели к появлению новых биологических видов
Ученые выяснили, что крупнейшие смертоносные пороги также являются настоящим источником жизни. Исследованию подвергся 320-километровый участок африканской реки Конго, масса воды в котором в пять раз превышает массу воды в Миссисипи. Этот участок, по всей видимости, и стал домом для нескольких новых видов рыб с того момента, как сформировался пять миллионов лет назад.
Ученым давно известно, что географические особенности рельефа часто могут изолировать одних животных от других, что в итоге и приводит к появлению новых видов, приспособившихся к новым условиям. Чтобы выяснить, насколько рыба из порогов Инга отличается от остальной рыбы Конго, эволюционные биологи собрали 50 образцов цихлид (Teleogramma). После этого они внимательно исследовали морфологические различия, а также секвенировали порядка 2% от их ДНК.
Губительные для людей пороги (уже шесть лет никто не может пройти этот участок реки вплавь) сыграли роль своеобразного «жизненного» барьера для рыб Инга. Бурные воды разносят плотные стаи рыб в стороны друг от друга, так что со временем популяции стали развиваться независимо и образовали новые виды, которые были разделены не скалами или рукавами рек, но просто гидрологическими особенностями рельефа. Два таких вида обитают друг от друга на расстоянии всего в 1,5 км.
В настоящее время исследователям удалось с помощью анализа ДНК выделить четыре вида, один из которых был назван в честь бывшего президента США Барака Обамы. Но, судя по всему, еще два вида пока остаются для ученых недостижимой целью — вылавливать рыбу в такой опасной реке крайне затруднительно.
Детали исследования можно прочитать в статье, опубликованной в журнале Molecular Ecology.