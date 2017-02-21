У старейшего в мире альбатроса снова появился птенец: видео
Уиздом считается самой старой не только среди представителей своего вида, но и вообще среди всех ныне живущих окольцованных птиц. В 1956 году ее окольцевали на американском острове Мидуэй; тогда птице было около 5 лет. Таким образом, сейчас ее возраст приблизительно равен 66 годам. В среднем же темноспинные альбатросы (Phoebastria immutabilis) живут 40 лет.
Эти птицы начинают размножаться в возрасте 5−10 лет. Большую часть своей жизни они держатся в открытом океане, появляясь на суше только в период гнездования. В кладке — одно яйцо, которое оба родителя насиживают в течение 65 дней. В гнезде птенец остается до полугода.
Уиздом становилась матерью более 30 раз, а теперь, 16 февраля 2017 года, на свет появился новый птенец.
Альбатросы — верные птицы. Они меняют пару только в случае смерти партнера. С 2006 года Уиздом не расстается с альбатросом по кличке Акеакамаи (Akeakamai).
Наблюдая за жизнью крылатой долгожительницы, ученые отмечают огромный вклад, который она вносит в науку. Ее великолепное здоровье позволило ей сохранить фертильность на протяжении столь долгого срока, и это дает новые знания о репродуктивной системе птиц.
Несмотря на пожилой возраст, Уиздом является более плодовитой, чем многие молодые сородичи. Чаще всего темноспинные альбатросы откладывают яйца раз в два года, тогда как Уиздом и Акеакамаи не делали перерыва с 2014 года. А с учетом того, что в среднем одна пара альбатросов приносит лишь одного птенца раз в два года — вклад Уиздом в увеличение популяции этих птиц поистине бесценен.
Сейчас родители заботятся о малыше, по очереди отправляясь в море за пищей. В гнезде они останутся до июня или июля, а затем вместе с другими птицами своего вида отправятся в открытое море.
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