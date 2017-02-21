На Филиппинах найден гигантский сельдяной король
Представитель семейства ремнетелые (Regalecidae), сельдяной король, или ремень-рыба, обитает на глубинах до 1000 метров. Он имеет тело лентовидной формы: при длине 3,5 м высота туловища может составлять 25 см, а его толщина — лишь 5 см. Особь длиной 5,5 м весит около 250 кг. Очень длинный спинной плавник начинается на голове над глазом и продолжается до заднего конца тела. В книгу рекордов Гиннесса внесен 11-метровый сельдяной король, хотя в основном людям на глаза попадаются особи длиной около трех метров.
Эта рыба неспособна к строго горизонтальным перемещениям: она плавает, приподняв голову. Встречи моряков с гигантскими «ремнями», вертикально плавающими у поверхности, а также полуразложившиеся останки сельдяных королей, выброшенные на берег, послужили одной из основ историй о «морском змее», который в некоторых рассказах описывается как чудовище, имеющее лошадиную голову с развевающейся огненно-рыжей гривой. За гриву, видимо, принимали длинные лучи спинного плавника.
Сельдяной король распространен в умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также в Северо-восточной Атлантике — в водах у Исландии и в Северном море. Многие народности дали ему особенное имя — например, в Японии его зовут «посланцем из дворца морского царя», а в Палау — «рыбой-петухом». Впрочем, несмотря на то, что ремень-рыбу встречают по всему миру, известно о ней не так много. В частности, так и не установлена причина, по которой обитатель моря приближается к берегу и выбрасывается на сушу.
Недавно у побережья филиппинской провинции Северный Агусан рыбак поймал сельдяного короля, а спустя два дня один из отдыхавших на пляже людей просто вытащил гигантскую рыбу из воды.
Ранее японские ученые выдвинули гипотезу о том, что сельдяные короли чувствуют сейсмическую активность под водой и пытаются найти более безопасное место.
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