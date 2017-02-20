Природа

Первые подснежники появились в Москве

20 февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» появились первые подснежники.
Аптекарский огород
20 февраля 2017 в 13:25
5
  • Первые подснежники появились в Москве
    Фото: Аптекарский огород

Подснежник, или Галантус, (Galanthus) — род многолетних трав семейства Амариллисовых, включающий в себя около 20 видов. Латинское название рода происходит от греческих gala (молоко) и anthos (цветок).

В 2016 году подснежники появились в саду 13 февраля, в 2015 — 24 февраля, а в 2014 — 13 января. Тогда был установлен абсолютный исторический рекорд аномально раннего цветения этого растения.

На территории «Аптекарского огорода» произрастает 4 вида подснежников: подснежник Воронова (Кавказ), складчатый (Крым), подснежник Элвеса (восточное Причерноморье) и снежный (Центральная, Восточная, Южная Европа, Кавказ, Закавказье). Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.

Тоже интересно

37 лет труда: как один человек вырастил огромный лес

Обсудить
СМИ2
Самое глубокое озеро в России «прибавило» еще 21 метр
Самое глубокое озеро в России «прибавило» еще 21 метр
Тоже интересно
Лохматая орхидея расцвела в «Аптекарском огороде»
Лохматая орхидея расцвела в «Аптекарском огороде»
Друзья Nat-geo.ru: «Моя планета»
Мир, труд, туризм!
Мир, труд, туризм!