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Первые подснежники появились в Москве
20 февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» появились первые подснежники.
Подснежник, или Галантус, (Galanthus) — род многолетних трав семейства Амариллисовых, включающий в себя около 20 видов. Латинское название рода происходит от греческих gala (молоко) и anthos (цветок).
В 2016 году подснежники появились в саду 13 февраля, в 2015 — 24 февраля, а в 2014 — 13 января. Тогда был установлен абсолютный исторический рекорд аномально раннего цветения этого растения.
На территории «Аптекарского огорода» произрастает 4 вида подснежников: подснежник Воронова (Кавказ), складчатый (Крым), подснежник Элвеса (восточное Причерноморье) и снежный (Центральная, Восточная, Южная Европа, Кавказ, Закавказье). Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.