Мама-панда пытается затащить малыша в воду: видео
В дикой природе большие панды (Ailuropoda melanoleuca) населяют горные регионы центрального Китая: Сычуань и Тибет. Вопреки распространенному мнению, панды питаются не только бамбуком: они хищники, и также могут лакомиться мелкими птицами, яйцами и рыбой. Еще одним неожиданным качеством панд являются отличные навыки пловцов: это помогает им скрываться от врагов или мигрировать на большие расстояния. А в жаркие дни бамбуковые медведи проводят время в водоеме, просто наслаждаясь прохладой.
Но для того, чтобы оценить преимущества купания, необходимы опыт и знания. Малыши панд, как правило, боятся воды, и матерям приходится силком затаскивать их туда. Видео о том, как давно не мытый детеныш сопротивляется водным процедурам, время от времени снимаются в разных зоопарках мира.
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