  • Миллион пингвинов на одном берегу: видео
    Фото: dfaulder/Flickr.com
  • Миллион пингвинов на одном берегу: видео
    Фото: michael clarke stuff/Flickr.com
  • Миллион пингвинов на одном берегу: видео
    Фото: Rayndbee/Flickr.com
Природа

Миллион пингвинов на одном берегу: видео

На побережье аргентинского полуострова Пунта-Томбо в сезон размножения ежегодно собирается крупнейшая в Южной Америке колония магеллановых пингвинов. В 2017 году был побит рекорд: продолжить свой род сюда прибыло более миллиона птиц.
Анастасия Баринова
20 февраля 2017 в 13:04
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С 1979 года небольшой участок побережья полуострова Пунта-Томбо в Аргентине площадью 2,1 км² является природоохранной зоной: в сентябре сюда приплывают тысячи магеллановых пингвинов. Зимуют эти птицы на юге Бразилии, а с приходом в Южное полушарие весны они приступают к воспроизведению рода. Одним из лучших мест для этого является Пунта-Томбо. В водах полуострова водится достаточно рыбы, а количество хищников минимально.

В 2017 году на побережье отмечен небывалый наплыв магеллановых пингвинов. Ученые объясняют это изобилием рыбы, что, по всей видимости, стало следствием изменения климата.


Магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus) — птицы размером до 80 см. Свои гнезда они устраивают в норах, которые выкапывают в мягком грунте. Яйцо высиживают оба родителя — около 40 дней. Численность мировой популяции оценивается примерно в 1,8 млн пар.

Узнайте о самом преданном в мире пингвине.

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СМИ2
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