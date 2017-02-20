Миллион пингвинов на одном берегу: видео
С 1979 года небольшой участок побережья полуострова Пунта-Томбо в Аргентине площадью 2,1 км² является природоохранной зоной: в сентябре сюда приплывают тысячи магеллановых пингвинов. Зимуют эти птицы на юге Бразилии, а с приходом в Южное полушарие весны они приступают к воспроизведению рода. Одним из лучших мест для этого является Пунта-Томбо. В водах полуострова водится достаточно рыбы, а количество хищников минимально.
В 2017 году на побережье отмечен небывалый наплыв магеллановых пингвинов. Ученые объясняют это изобилием рыбы, что, по всей видимости, стало следствием изменения климата.
Магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus) — птицы размером до 80 см. Свои гнезда они устраивают в норах, которые выкапывают в мягком грунте. Яйцо высиживают оба родителя — около 40 дней. Численность мировой популяции оценивается примерно в 1,8 млн пар.
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