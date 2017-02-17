  • Осиротевшим тигрятам помогла игрушечная мама: видео
    Фото: Lwp Kommunikáció/Flickr.com
  • Осиротевшим тигрятам помогла игрушечная мама: видео
    Фото: DNA/YouTube
Природа

Осиротевшим тигрятам помогла игрушечная мама: видео

Новорожденные тигрята, оставшиеся без матери, в дикой природе не выживут, но и от людей они помощь примут не всегда. В одном из природоохранных центров Индии нашли элегантное решение проблемы.
Анастасия Баринова
17 февраля 2017 в 17:06
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19 января в индийском штате Мадхья-Прадеш были обнаружены три тигренка возрастом чуть больше месяца. Их мать погибла при соприкосновении с электрическим забором, который установили фермеры для защиты своих угодий. По подозрению в убийстве тигрицы уже арестовано несколько человек, а заботу об осиротевших малышах взяли на себя специалисты природоохранного центра Bandhavgarh Tiger Reserve.

В дикой природе тигрята проявляют первые признаки самостоятельности в восемь недель, а к трем-шести месяцам начинают активно сопровождать мать в ее вылазках на значительные территории. Материнским молоком они питаются примерно до этого же времени.

Люди пытались кормить сирот из бутылочки, но те категорически отказывались и вскоре могли умереть от голода. Тогда задача была возложена на «суррогатную мать» — мягкую игрушку в виде тигрицы. Ей придали запахи, характерные для тигров, а внутри разместили бутылочки с молоком. Копия оказалась настолько реалистичной, что малыши не только принимают от нее пищу, но и пытаются играть с ней. Специалистам остается только вовремя менять бутылочки. На территории Индии обитает половина от мировой популяции тигров: около 2200 особей, но только в прошлом году по вине браконьеров погибло 98 из них. Идея предлагать осиротевшим зверям «заменитель матери» практикуется в некоторых природоохранных центрах.

Посмотрите, как плюшевая игрушка стала новым членом семьи для юного ленивца.

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СМИ2
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