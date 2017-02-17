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Тюлень запрыгнул на каяк: видео
Молодой серый тюлень заинтересовался каяком и решил на нем прокатиться.
National Geographic Россия
17 февраля 2017 в 12:21
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Неожиданная встреча каякера Алистера Форреста и молодого тюленя произошла в заливе Ферт-оф-Форт у берегов Шотландии.
«Сначала я нервничал. Это ведь дикое животное, и я не знал, как реагировать», — рассказывает Алистер Форрест.
На самом деле тюлени и морские львы, с которыми их часто путают, нередко запрыгивают в лодки и каяки. Тот факт, что эти животные привыкли к присутствию человека в их жизни, может нести им угрозу. Взобравшись однажды на вёсельную лодку, тюлень может сделать вывод, что этот предмет ему ничем не угрожает, но попытка повторить то же самое с моторкой может нанести ему сильную травму.