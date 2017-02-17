Природа

Тюлень запрыгнул на каяк: видео

Молодой серый тюлень заинтересовался каяком и решил на нем прокатиться.
National Geographic Россия
17 февраля 2017 в 12:21
970
  • Тюлень запрыгнул на каяк: видео
    Фото: Alistair Forrest

Неожиданная встреча каякера Алистера Форреста и молодого тюленя произошла в заливе Ферт-оф-Форт у берегов Шотландии.

«Сначала я нервничал. Это ведь дикое животное, и я не знал, как реагировать», — рассказывает Алистер Форрест.

На самом деле тюлени и морские львы, с которыми их часто путают, нередко запрыгивают в лодки и каяки. Тот факт, что эти животные привыкли к присутствию человека в их жизни, может нести им угрозу. Взобравшись однажды на вёсельную лодку, тюлень может сделать вывод, что этот предмет ему ничем не угрожает, но попытка повторить то же самое с моторкой может нанести ему сильную травму.

Тоже интересно

Видео: тюлень отправился в кафе на обед

Обсудить
СМИ2
Самое глубокое озеро в России «прибавило» еще 21 метр
Самое глубокое озеро в России «прибавило» еще 21 метр
Тоже интересно
Гроза морей: морские леопарды Антарктики
Гроза морей: морские леопарды Антарктики
Тест: чьи это глаза?
Тест: чьи это глаза?