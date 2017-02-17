Битва ядовитых: паук сразился со змеей
Видео о схватке паука и рептилии было снято владельцами одного из небольших магазинчиков в австралийском штате Виктория. Опубликовав запись, они снабдили ее шуточной подписью: «Сегодня к нам забрался детеныш змеи. К счастью, наш домашний питомец нашел и убил его!».
Битва крохотной паучихи со змеей смотрится столь необычно, что многие не поверили в реальность сцены. Комментируя видео, люди стали упрекать владельцев магазина в том, что они связали обоих животных леской. Авторы ролика отвергают это обвинение, и ученые уверенно утверждают: события абсолютно реальны.
Судя по размерам и окраске, героиней видео является самка Latrodectus hasselti из рода черных вдов. Мужские особи Latrodectus hasselti размером не превышают 4 мм, тогда как женские вырастают до 10 мм. Нить их паутины очень прочная, а яд нейротоксичен. Укус этого паука даже у человека вызывает сильную боль и временный паралич, а более мелкую жертву может ожидать смертельный исход. Latrodectus hasselti считается самым опасным пауком Австралии.
Сетчатая (восточная) коричневая змея (Pseudonaja textilis), с которой сражается паучиха, — еще один крайне ядовитый обитатель континента. Человек, не получивший противоядия, умирает от ее укуса за 15 минут. В среднем сетчатые коричневые змеи вырастают до 1,8 метров.
Видео обрывается до окончания битвы, но его авторы сообщили, что паучиха победила. Специалисты объяснили, что у нее есть для победы все инструменты: накинув на жертву плотный капкан, черная вдова укусила ее, что ослабило рептилию. Откусывать куски плоти паучиха не способна; вместо этого она выделяет пищеварительные ферменты, размягчающие ткани, и после этого приступает к трапезе. Змея остается парализованной и в какой-то момент умирает. Целиком паук ее не съест, но свежим мясом оказывается обеспечен надолго.
Узнайте о черных вдовах больше.