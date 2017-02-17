  • Битва ядовитых: паук сразился со змеей
    Паук Latrodectus hasseltii Фото: David McClenaghan/Wikipedia
  • Битва ядовитых: паук сразился со змеей
    Сетчатая коричневая змея Фото: Peter Woodard/Wikipedia
  • Битва ядовитых: паук сразился со змеей
    Фото: North Vic Engines Cobram/Facebook
  • Битва ядовитых: паук сразился со змеей
    Фото: North Vic Engines Cobram/Facebook
Природа

Битва ядовитых: паук сразился со змеей

Крохотный ядовитый паук может быть грозным врагом для животных, превосходящих его по размеру во много раз. Снятое недавно видео показывает, как австралийская черная вдова ловит сетчатую змею.
Анастасия Баринова
17 февраля 2017 в 13:15
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Видео о схватке паука и рептилии было снято владельцами одного из небольших магазинчиков в австралийском штате Виктория. Опубликовав запись, они снабдили ее шуточной подписью: «Сегодня к нам забрался детеныш змеи. К счастью, наш домашний питомец нашел и убил его!».

Битва крохотной паучихи со змеей смотрится столь необычно, что многие не поверили в реальность сцены. Комментируя видео, люди стали упрекать владельцев магазина в том, что они связали обоих животных леской. Авторы ролика отвергают это обвинение, и ученые уверенно утверждают: события абсолютно реальны.

Судя по размерам и окраске, героиней видео является самка Latrodectus hasselti из рода черных вдов. Мужские особи Latrodectus hasselti размером не превышают 4 мм, тогда как женские вырастают до 10 мм. Нить их паутины очень прочная, а яд нейротоксичен. Укус этого паука даже у человека вызывает сильную боль и временный паралич, а более мелкую жертву может ожидать смертельный исход. Latrodectus hasselti считается самым опасным пауком Австралии.

Сетчатая (восточная) коричневая змея (Pseudonaja textilis), с которой сражается паучиха, — еще один крайне ядовитый обитатель континента. Человек, не получивший противоядия, умирает от ее укуса за 15 минут. В среднем сетчатые коричневые змеи вырастают до 1,8 метров.

Видео обрывается до окончания битвы, но его авторы сообщили, что паучиха победила. Специалисты объяснили, что у нее есть для победы все инструменты: накинув на жертву плотный капкан, черная вдова укусила ее, что ослабило рептилию. Откусывать куски плоти паучиха не способна; вместо этого она выделяет пищеварительные ферменты, размягчающие ткани, и после этого приступает к трапезе. Змея остается парализованной и в какой-то момент умирает. Целиком паук ее не съест, но свежим мясом оказывается обеспечен надолго.

Узнайте о черных вдовах больше.

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СМИ2
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