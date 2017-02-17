Природа

Лохматая орхидея расцвела в «Аптекарском огороде»

С 17 февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» можно увидеть редкую Лохматую орхидею.
Аптекарский огород
17 февраля 2017 в 11:19
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  • Лохматая орхидея расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Ботанический сад МГУ

Лохматую орхидею также именуют Пафиопедилумом наиволосистейшим или Венериным башмачком сильноопушённым.

Соцветие этой орхидеи достигает в длину до 30 см. Оно густо покрыто пурпурными волосками — отсюда и название вида, который был впервые описан в 1892 году.

Эту орхидею можно встретить в Индии, Мьянме, Китае, Вьетнаме, Таиланде, Бангладеш, Лаосе. Она растет на земле или камнях на высоте от 700 до 1800 метров над уровнем моря.

  • Лохматая орхидея расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Ботанический сад МГУ

В Москве увидеть Пафиопедилум наиволосистейший можно на фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Узнайте, где как выглядит самая дорогая орхидея в мире.

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