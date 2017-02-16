Старейший в мире жираф жил в Ленинградском зоопарке
В октябре 1981 года в Ленинградском зоопарке у пары сетчатых жирафов (Giraffa camelopardalis reticulata), прибывших в 1956 году из Южной Африки, родился детеныш женского пола. Малышке дали красивое имя Луга — в честь одноименного города в Ленобласти. Повзрослев, Луга создала пару с жирафом по кличке Гамлет. Вместе они произвели на свет семь детенышей; почти все они затем разъехались по разным зоопаркам мира.
В дикой природе жирафы редко переступают 25-летний порог, а в неволе средний показатель составляет около 30 лет. В мае 2016 года в одном из зоопарков США умер 31-летний жираф; двумя годами ранее зоопарк Торонто попрощался со своим 31-летним жирафом, и оба они были старейшими в Северной Америке. Луга, отпраздновавшая свое 35-летие в 2016 году, была абсолютной рекордсменкой. Для именинницы устроили большой праздник, который собрал множество гостей — не только горожан, но и туристов.
На протяжении всей жизни Луги в зоопарке сотрудники делали все возможное для ее комфорта. Она умерла 15 февраля; сейчас в Ленинградском зоопарке остался лишь один жираф — последняя дочь Луги и Гамлета, 15-летняя самка по кличке Соня. Узнайте о том, чем отличаются различные виды жирафов.