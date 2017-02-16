Одна из самых редких в мире змей попала на видео
Змея Corallus cropanii, обитающая в бразильском штате Сан-Паулу, относится к роду узкобрюхих удавов. Известно о ней немного: в последний раз живую особь ученые видели в 1953 году. Однако рептилия время от времени попадалась на глаза жителям муниципалитета Сети-Баррас. Правда, каждая встреча с крестьянами грозила змеям гибелю: те убивали удавов, страшась их размеров (от 1 метра и более).
Отчаявшись понаблюдать за змей в ее среде обитания, биологи развесили по всему муниципалитету информационные плакаты. В них было указано, что удав Кропана считается редким и не представляет никакой опасности для людей (он не ядовит, а его рацион составляют мелкие млекопитающие и птицы).
Эта мера возымела эффект. В феврале 2017 года в Бразилии трое фермеров обнаружили змею; один собрался ее убить, но его спутники остановили его, напомнив о просьбе ученых. Удава осторожно поймали и передали специалистам. Те провели все необходимые замеры, а затем 1,7-метровая самка весом около 1,5 кг была выпущена обратно в дикую природу. Под ее кожу был помещен радиопередатчик, с помощью которого специалисты будут наблюдать за редким пресмыкающимся.
Узнайте, как удавы убивают своих жертв.