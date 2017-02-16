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  • Под водами Средиземного моря скрывался коралловый сад: видео
    Фото: Parent Gery/Wikipedia
  • Под водами Средиземного моря скрывался коралловый сад: видео
    Фото: Scientific Reports
  • Под водами Средиземного моря скрывался коралловый сад: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Под водами Средиземного моря скрывался коралловый сад: видео

В заповеднике «Скандола» у берегов Корсики ученые обнаружили пещеру, таившую в себе заросли редкого красного коралла. Для того, чтобы всесторонне изучить нетронутую экосистему, о находке не сообщалось прессе на протяжении нескольких лет.
Анастасия Баринова
16 февраля 2017 в 13:45
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Заповедник «Скандола» (Scandola Nature Reserve) был создан в 1975 году на французском острове Корсика как часть Корсиканского регионального парка. Его общая площадь составляет 19,9 кв. км, при этом на сушу приходится 9,19 кв. км. С 1983 года «Скандола» входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории заповедника обитает множество уникальных представителей фауны и произрастают ценные растения. В 2010 году биологи, изучая популяцию морского окуня, обнаружили подводную пещеру, получившую название Cave b. Пещера оказалась одним из немногих мест Средиземного моря, где растут редчайшие красные кораллы (Corallium rubrum). У этих полипов есть еще одно название — «благородный коралл».

От других представителей своего класса Corallium rubrum отличаются своей ярчайше-красной окраской, что привлекало изготовителей украшений с античных веков. В настоящее время на черном рынке стоимость 1 грамма красного коралла достигает $1 000.

Благодаря бесконтрольной добыче популяция красного коралла сильно сократилась. Браконьеры не просто опустошали колонии — они делали это механическим варварским способом, нарушающим экосистему и препятствующим восстановлению территории. Кроме того, свой вклад в уничтожении полипов, которые растут на мелководье, внесли рыбаки: они просто повреждали их сетями. Третьим угрожающим фактором является изменение климата.

Как результат, в Средиземном море до недавнего времени было известно лишь о двух колониях благородных кораллов. Об открытии, сделанном несколько лет назад в «Скандоле», было решено не сообщать общественности: в течение шести лет специалисты изучали экосистему, сформировавшуюся в идеальных условиях, вдали от влияния человека. Только недавно по результатам научной работы была сделана официальная публикация. Читать далее

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