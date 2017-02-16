Под водами Средиземного моря скрывался коралловый сад: видео
Заповедник «Скандола» (Scandola Nature Reserve) был создан в 1975 году на французском острове Корсика как часть Корсиканского регионального парка. Его общая площадь составляет 19,9 кв. км, при этом на сушу приходится 9,19 кв. км. С 1983 года «Скандола» входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории заповедника обитает множество уникальных представителей фауны и произрастают ценные растения. В 2010 году биологи, изучая популяцию морского окуня, обнаружили подводную пещеру, получившую название Cave b. Пещера оказалась одним из немногих мест Средиземного моря, где растут редчайшие красные кораллы (Corallium rubrum). У этих полипов есть еще одно название — «благородный коралл».
От других представителей своего класса Corallium rubrum отличаются своей ярчайше-красной окраской, что привлекало изготовителей украшений с античных веков. В настоящее время на черном рынке стоимость 1 грамма красного коралла достигает $1 000.
Благодаря бесконтрольной добыче популяция красного коралла сильно сократилась. Браконьеры не просто опустошали колонии — они делали это механическим варварским способом, нарушающим экосистему и препятствующим восстановлению территории. Кроме того, свой вклад в уничтожении полипов, которые растут на мелководье, внесли рыбаки: они просто повреждали их сетями. Третьим угрожающим фактором является изменение климата.
Как результат, в Средиземном море до недавнего времени было известно лишь о двух колониях благородных кораллов. Об открытии, сделанном несколько лет назад в «Скандоле», было решено не сообщать общественности: в течение шести лет специалисты изучали экосистему, сформировавшуюся в идеальных условиях, вдали от влияния человека. Только недавно по результатам научной работы была сделана официальная публикация. Читать далее
Скрытное расположение позволило полипам спокойно развиваться на протяжении веков. Ученые поясняют, что колония размером около полуметра формируется за 300−400 лет, а в «Скандоле» территория, покрытая красными кораллами, занимает 278 кв.метров, и это — самое плотное скопление из известных в мире.
Нетронутая экосистема привлекла огромное множество губок, рыб, зоопланктона и других подводных обитателей. По предварительным подсчета, их оказалось приблизительно в сто раз больше, чем живет в других коралловых образованиях. Один из авторов исследования охарактеризовал Cave b как «музей, полный сокровищ, но без дверей и замков». Заповедный статус акватории позволит и в дальнейшем уберечь этот «музей» от вторжения туристов.
Посмотрите, как живут коралловые колонии.